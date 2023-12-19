19 декабря 2023

Путин: охрана границ РФ требует повышенного внимания

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин поздравил работников органов безопасности РФ с профессиональным праздником Фото:

Охрана границ России особенно радом с линией боевого соприкосновения требует повышенного внимания. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Повышенного внимания требует охрана государственных рубежей, особенно тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения», — заявил Владимир Путин. Такое мнение российский лидер озвучил в эфире телеканала «Россия 24», поздравляя с Днем работников органов безопасности РФ.

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Охрана границ России особенно радом с линией боевого соприкосновения требует повышенного внимания. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Повышенного внимания требует охрана государственных рубежей, особенно тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения», — заявил Владимир Путин. Такое мнение российский лидер озвучил в эфире телеканала «Россия 24», поздравляя с Днем работников органов безопасности РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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