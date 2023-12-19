Путин: охрана границ РФ требует повышенного внимания

20 декабря 2023 в 02:07 Размер текста - 17 +

Путин поздравил работников органов безопасности РФ с профессиональным праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU Охрана границ России особенно радом с линией боевого соприкосновения требует повышенного внимания. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Повышенного внимания требует охрана государственных рубежей, особенно тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения», — заявил Владимир Путин. Такое мнение российский лидер озвучил в эфире телеканала «Россия 24», поздравляя с Днем работников органов безопасности РФ.

Охрана границ России особенно радом с линией боевого соприкосновения требует повышенного внимания. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Повышенного внимания требует охрана государственных рубежей, особенно тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения», — заявил Владимир Путин. Такое мнение российский лидер озвучил в эфире телеканала «Россия 24», поздравляя с Днем работников органов безопасности РФ.