В Курганскую области поступило 15 кроссоверов Haval F7 для ДПС Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сотрудники ДПС Курганской области получили новые китайские кроссоверы Haval F7. Торжественная церемония вручения служебных автомобилей прошла 20 декабря, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Автопарк отдельного специализированного взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Курганской области пополнился 15 новыми транспортными средствами. Они приобретены в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — указано в сообщении ведомства.

Как отметил начальник УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин, у автомобилей высокий клиренс, полный привод, высокие динамические характеристики. Транспорт прошел техническую подготовку, оснащен всем необходимым для несения службы и готов к эксплуатации в сложных дорожных и погодных условиях.

В церемонии приняли начальник Управления МВД России по Курганской области Дмитрий Свинов и главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин. Они отметили, что новые автомобили помогут инспекторам успешно выполнять служебные задачи.

По данным из открытых источников, стоимость одного Haval F7 составляет порядка 3,5 млн рублей. В сумму входит 2,9 млн рублей за сам кроссовер мощностью 190 л. с. в комплектации Elite, плюс дополнительная комплектация — 600 тысяч рублей. В нескольких регионах России такие автомобили уже переданы сотрудникам полиции.

Курганские сотрудники ДПС получили новые китайские кроссоверы Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области, https://web.telegram.org/k/#@UMVD45

Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области, https://web.telegram.org/k/#@UMVD45

Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области, https://web.telegram.org/k/#@UMVD45

Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области, https://web.telegram.org/k/#@UMVD45

Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области, https://web.telegram.org/k/#@UMVD45