06 сентября 2025

Безоблачная погода позволила жителям Кургана увидеть «кровавую» Луну. Фото

Курганцы наблюдают полное лунное затмение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полное лунное затмение смогли увидеть жители Кургана
Полное лунное затмение смогли увидеть жители Кургана Фото:

Жители Кургана вместе со всей страной вечером 7 сентября наблюдают полное лунное затмение и делятся кадрами кровавой Луны. Несколько фотографий небесного явления они прислали в редакцию URA.RU.

«Это очень красиво. Луна и правда была красной», — сообщают URA.RU горожане.  

В Кургане почти безоблачная погода позволила увидеть затмение многим горожанам. Луна начала подниматься над горизонтом около 20:00. Свой красноватый оттенок она обрела из-за преломления солнечных лучей в земной атмосфере. В следующий раз курганцы смогут наблюдать подобное явление только 31 декабря 2028 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Кургана вместе со всей страной вечером 7 сентября наблюдают полное лунное затмение и делятся кадрами кровавой Луны. Несколько фотографий небесного явления они прислали в редакцию URA.RU. «Это очень красиво. Луна и правда была красной», — сообщают URA.RU горожане.   В Кургане почти безоблачная погода позволила увидеть затмение многим горожанам. Луна начала подниматься над горизонтом около 20:00. Свой красноватый оттенок она обрела из-за преломления солнечных лучей в земной атмосфере. В следующий раз курганцы смогут наблюдать подобное явление только 31 декабря 2028 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...