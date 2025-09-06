Полное лунное затмение смогли увидеть жители Кургана
Жители Кургана вместе со всей страной вечером 7 сентября наблюдают полное лунное затмение и делятся кадрами кровавой Луны. Несколько фотографий небесного явления они прислали в редакцию URA.RU.
«Это очень красиво. Луна и правда была красной», — сообщают URA.RU горожане.
В Кургане почти безоблачная погода позволила увидеть затмение многим горожанам. Луна начала подниматься над горизонтом около 20:00. Свой красноватый оттенок она обрела из-за преломления солнечных лучей в земной атмосфере. В следующий раз курганцы смогут наблюдать подобное явление только 31 декабря 2028 года.
