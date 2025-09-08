ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских региона

Над Россией уничтожены семь беспилотников
Над Россией уничтожены семь беспилотников
Украинские атаки по российским регионам

ВСУ ночью 8 сентября атаковали беспилотниками четыре российских региона. Дроны уничтожены над Тульской, Смоленской, Брянской и Рязанской областями, сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, три БПЛА были сбиты над Тульской, два — над Смоленской областью. По одному беспилотнику уничтожено в Брянской и Рязанской областях. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны России.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о трех сбитых над регионом беспилотниках ВСУ. Он отметил, что пострадавших среди людей, повреждений зданий и инфраструктуры нет.

