ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских региона

ВСУ ночью 8 сентября атаковали беспилотниками четыре российских региона. Дроны уничтожены над Тульской, Смоленской, Брянской и Рязанской областями, сообщает Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, три БПЛА были сбиты над Тульской, два — над Смоленской областью. По одному беспилотнику уничтожено в Брянской и Рязанской областях. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны России.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о трех сбитых над регионом беспилотниках ВСУ. Он отметил, что пострадавших среди людей, повреждений зданий и инфраструктуры нет.
