Жители разных регионов России наблюдают уникальное астрономическое явление — полное лунное затмение. В момент, когда Луна полностью погрузится в тень Земли, ее поверхность приобретет насыщенный бордовый оттенок. Такое явление в простонародье зовут «Кровавой Луной».
Пик затмения ожидается в 21:12 по московскому времени. При этом очевидцы уже публикуют соответствующие кадры. Видео имеются в распоряжении URA.RU. По информации астрономов, следующее подобное событие можно будет увидеть только через семь лет. Причиной такого окрашивания Луны в бордовый цвет становится преломление солнечного света в атмосфере Земли.
