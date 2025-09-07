В России выступили за удорожание энергетиков

Стоимость энергетиков в магазинах не должна быть низкой. Такое мнение высказал руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко.
«Я против того, чтобы энергетики имели свободную продажу по низкой цене», — заявил Бражко. Его слова приводит Общественная служба новостей.
Также он объяснил причину создания экспериментальной онлайн-торговли. Она сделана для борьбы с теневым рынком и увеличением продолжительности жизни, а именно с продажей несовершеннолетним.
В России намечен экспериментальный старт онлайн-торговли энергетическими напитками и вином, при этом сроки его проведения уже установлены. Отмечается, что будут действовать возрастные ограничения при дистанционной продаже.
