07 сентября 2025

В России выступили за удорожание энергетиков

Глава гражданского комитета Бражко: энергетики не должны быть дешевыми
Стоимость энергетиков в магазинах не должна быть низкой. Такое мнение высказал руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко.

«Я против того, чтобы энергетики имели свободную продажу по низкой цене», — заявил Бражко. Его слова приводит Общественная служба новостей.

Также он объяснил причину создания экспериментальной онлайн-торговли. Она сделана для борьбы с теневым рынком и увеличением продолжительности жизни, а именно с продажей несовершеннолетним.

В России намечен экспериментальный старт онлайн-торговли энергетическими напитками и вином, при этом сроки его проведения уже установлены. Отмечается, что будут действовать возрастные ограничения при дистанционной продаже.

