Тест по русскому языку для мигрантов: пройди самый сложный уровень

Экзамен по русскому языку мигранты сдают при получении определенных документов
Мигранты сдают тест по русскому языку, чтобы подтвердить владение языком и получить определенные документы в России. Это необходимо, например, для оформления патента, разрешения на временное проживание (РВП), вида на жительство (ВНЖ) или гражданства РФ. Предлагаем пройти тест с примерными вопросами самого сложного для мигрантов уровня С2. Проверьте свои знания, выбрав в каждом вопросе по одному правильному ответу.
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