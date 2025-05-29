Тест по русскому языку для мигрантов: пройди самый сложный уровень

Тест по русскому языку для мигрантов
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Экзамен по русскому языку мигранты сдают при получении определенных документов
Экзамен по русскому языку мигранты сдают при получении определенных документов Фото:

Мигранты сдают тест по русскому языку, чтобы подтвердить владение языком и получить определенные документы в России. Это необходимо, например, для оформления патента, разрешения на временное проживание (РВП), вида на жительство (ВНЖ) или гражданства РФ. Предлагаем пройти тест с примерными вопросами самого сложного для мигрантов уровня С2. Проверьте свои знания, выбрав в каждом вопросе по одному правильному ответу.

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Мигранты сдают тест по русскому языку, чтобы подтвердить владение языком и получить определенные документы в России. Это необходимо, например, для оформления патента, разрешения на временное проживание (РВП), вида на жительство (ВНЖ) или гражданства РФ. Предлагаем пройти тест с примерными вопросами самого сложного для мигрантов уровня С2. Проверьте свои знания, выбрав в каждом вопросе по одному правильному ответу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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