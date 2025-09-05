Дети, не сдавшие экзамен для принятия в российские школы, записали видеообращение

Русские дети, не сдавшие новое тестирование по русскому языку при поступлении в школы, записали видеообращение с жалобой на невозможность получить образование. На видео дети рассказывают, что их признали недостаточно владеющими русским языком.
«Я приехал на свою историческую родину — Россию. Но комиссия решила, что я — мигрант с недостаточным знанием русского языка. А кроме русского языка я никакого языка не знаю», — заявил мальчик по имени Мирон на опубликованном видео в telegram-канале «Многонационал». Аналогичные проблемы возникли еще у нескольких несовершеннолетних.
С 1 апреля вступил в силу закон, который требует от детей-иностранцев сдавать тест на знание языка перед приемом в школы. Без подтверждения достаточного уровня владения русским языком прием в образовательные учреждения будет отклонен.
Ранее аналогичные проблемы с тестированием по русскому языку возникали у детей мигрантов в ХМАО: каждый третий из прошедших проверку не смог сдать экзамен с первого раза, без которого поступление в школу невозможно. Пересдача теста разрешается только через три месяца, а для помощи детям созданы специальные языковые центры. Новые правила распространяются на вновь прибывших, а те, кто уже учился в школах региона, от тестирования освобождены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.