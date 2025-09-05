05 сентября 2025

Дети, не сдавшие экзамен для принятия в российские школы, записали видеообращение

Рускоязычные дети, не сдавшие тест по русскому языку, записали видеообращение
© Служба новостей «URA.RU»
Тестирование на знание русского языка не прошло несколько детей
Тестирование на знание русского языка не прошло несколько детей Фото:

Русские дети, не сдавшие новое тестирование по русскому языку при поступлении в школы, записали видеообращение с жалобой на невозможность получить образование. На видео дети рассказывают, что их признали недостаточно владеющими русским языком.

«Я приехал на свою историческую родину — Россию. Но комиссия решила, что я — мигрант с недостаточным знанием русского языка. А кроме русского языка я никакого языка не знаю», — заявил мальчик по имени Мирон на опубликованном видео в telegram-канале «Многонационал». Аналогичные проблемы возникли еще у нескольких несовершеннолетних.

С 1 апреля вступил в силу закон, который требует от детей-иностранцев сдавать тест на знание языка перед приемом в школы. Без подтверждения достаточного уровня владения русским языком прием в образовательные учреждения будет отклонен.

Ранее аналогичные проблемы с тестированием по русскому языку возникали у детей мигрантов в ХМАО: каждый третий из прошедших проверку не смог сдать экзамен с первого раза, без которого поступление в школу невозможно. Пересдача теста разрешается только через три месяца, а для помощи детям созданы специальные языковые центры. Новые правила распространяются на вновь прибывших, а те, кто уже учился в школах региона, от тестирования освобождены. 

