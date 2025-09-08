Кадыров прокомментировал планы Трампа по Украине

Кадыров не верит, что у Трампа есть решение по Украине, устраивающее Россию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кадыров заявил, что при помощи Запада Украина разрушила много российских городов
Кадыров заявил, что при помощи Запада Украина разрушила много российских городов Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Глава Чечни Рамзан Кадыров скептически оценил перспективы мирных договоренностей между Россией и США по Украине. Он заявил, что не верит в наличие у американского президента Дональда Трампа решений, которые могли бы устроить Москву.

«Насчет Трампа, я не думаю, что у него есть какое-то однозначное мнение или даже решение, которое устроило бы Россию», — заявил Кадыров в интервью РИА Новости. Он отметил, что при содействии Запада, предоставляющего Украине вооружение, были разрушены российские города и регионы, а множество мирных граждан лишились жизни.

На военной базе Эльмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже (штат Аляска), 15 августа прошли переговоры между президентами России и США. В ходе встречи обе стороны подтвердили свою готовность работать совместно для урегулирования конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин подчеркнул стремление Москвы к достижению долгосрочного мира, а президент США Дональд Трамп выразил поддержку этим усилиям.

Позже, 8 сентября, Дональд Трамп сообщил журналистам о своих намерениях провести новые переговоры с Владимиром Путиным в ближайшие дни. По словам главы Белого дома, подготовка к встрече уже ведется, передает «Ридус». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Чечни Рамзан Кадыров скептически оценил перспективы мирных договоренностей между Россией и США по Украине. Он заявил, что не верит в наличие у американского президента Дональда Трампа решений, которые могли бы устроить Москву. «Насчет Трампа, я не думаю, что у него есть какое-то однозначное мнение или даже решение, которое устроило бы Россию», — заявил Кадыров в интервью РИА Новости. Он отметил, что при содействии Запада, предоставляющего Украине вооружение, были разрушены российские города и регионы, а множество мирных граждан лишились жизни. На военной базе Эльмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже (штат Аляска), 15 августа прошли переговоры между президентами России и США. В ходе встречи обе стороны подтвердили свою готовность работать совместно для урегулирования конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин подчеркнул стремление Москвы к достижению долгосрочного мира, а президент США Дональд Трамп выразил поддержку этим усилиям. Позже, 8 сентября, Дональд Трамп сообщил журналистам о своих намерениях провести новые переговоры с Владимиром Путиным в ближайшие дни. По словам главы Белого дома, подготовка к встрече уже ведется, передает «Ридус». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...