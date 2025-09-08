Кадыров прокомментировал планы Трампа по Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров скептически оценил перспективы мирных договоренностей между Россией и США по Украине. Он заявил, что не верит в наличие у американского президента Дональда Трампа решений, которые могли бы устроить Москву.
«Насчет Трампа, я не думаю, что у него есть какое-то однозначное мнение или даже решение, которое устроило бы Россию», — заявил Кадыров в интервью РИА Новости. Он отметил, что при содействии Запада, предоставляющего Украине вооружение, были разрушены российские города и регионы, а множество мирных граждан лишились жизни.
На военной базе Эльмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже (штат Аляска), 15 августа прошли переговоры между президентами России и США. В ходе встречи обе стороны подтвердили свою готовность работать совместно для урегулирования конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин подчеркнул стремление Москвы к достижению долгосрочного мира, а президент США Дональд Трамп выразил поддержку этим усилиям.
Позже, 8 сентября, Дональд Трамп сообщил журналистам о своих намерениях провести новые переговоры с Владимиром Путиным в ближайшие дни. По словам главы Белого дома, подготовка к встрече уже ведется, передает «Ридус».
