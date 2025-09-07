Российский фильм о детском концлагере «Группа крови» вышел в прокат в Китае: сюжет и премьера

Российская военная драма «Группа крови» о детском концентрационном лагере времен Великой Отечественной войны вышла в широкий прокат в Китае 6 сентября 2025 года. Фильм рассказывает о трагедии детей-сирот, ставших жертвами нацистских преступлений в оккупированной Ленинградской области. Подробнее о сюжете фильма, актерах и производстве — в материале URA.RU.
О чем фильм «Группа крови»
«Группа крови» — военная драма режиссера Максима Бриуса, основанная на реальных событиях Великой Отечественной войны. Действие разворачивается в ноябре 1943 года в посёлке Вырица Гатчинского района Ленинградской области. Фашисты превращают бывший пионерлагерь в «детский приют», за стенами которого скрывается настоящий лагерь смерти.
Сюда свозят советских детей-сирот, которых используют как доноров крови для раненых немецких солдат. Дети живут в промозглых бараках, страдая от голода и холода. Лагерь охраняется вооруженными солдатами и собаками, за попытку побега — расстрел, за слезы — карцер.
Главные герои фильма — группа подростков во главе с Гришкой (Марк Александров), которые, несмотря на жестокие условия и постоянную угрозу смерти, решаются на побег из лагеря. Они объединяют силы, чтобы спастись самим и помочь другим детям.
Актерский состав фильма «Группа крови»: дети и профессионалы
В фильме снялись как профессиональные актеры, так и дети, многие из которых впервые появились на большом экране. Всего в съемках приняли участие более 350 детей-актеров в возрасте от 3 до 14 лет.
В главных ролях:
- Марк Александров — Гришка, лидер сопротивления
- Ева Уильямс — Тоня Грачева
- Андрей Рудыка — Витёк, брат Тони
- Людмила Юлова — Вета
- Роман Романовский — Кузя, друг Гришки
Взрослые роли исполнили:
- Карина Андоленко — Кокошкина, любовница немецкого коменданта
- Петар Зекавица — Фабро, начальник лагеря * Алексей Нилов — советский офицер
- Леонид Громов — священник Серафим
- Екатерина Домашенко — медсестра Наталья Пряхина
Производство фильма «Группа крови»: съемки в экстремальных условиях
Съемки «Группы крови» проходили во Всеволожском районе Ленинградской области, включая локации в Коккорево и Лампово. Работа над фильмом велась в суровых зимних условиях при температуре до -25°C.
«Если посчитать детей и их сопровождающих взрослых, свыше 100 специалистов со съемочной группы, то на съемки в Ленинградскую область выезжало почти 1000 человек. Там было очень холодно, минус 25 градусов, ветер. Но нами были созданы все условия для размещения, питания и обогрева. Несмотря на сложности, ни один родитель, ни один ребенок никогда не усомнился в том, что он делает что-то неправильное или ненужное», — поделился генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Сергей Щеглов.
Для достоверности были тщательно воссозданы исторические костюмы и реквизит, включая деревянные жетоны с группами крови, которые вешали детям на шею. Художники-постановщики консультировались с историками, чтобы каждая деталь соответствовала эпохе.
Фильм создан при поддержке Фонда кино, «Газпром-Медиа Холдинга», Российского военно-исторического общества и Движения Первых. Многие юные актеры — члены «Движения Первых», что добавило проекту патриотический аспект.
Премьера фильма «Группа Крови» в Китае
Премьерный показ «Группы крови» в Китае состоялся 4 сентября 2025 года во флагманском кинотеатре China Film International Cinema в Пекине. Широкий прокат стартовал 6 сентября в 300 кинотеатрах по всей стране.
Военную драму в Пекине представляла актриса Екатерина Домашенко, исполнившая роль медсестры Натальи Пряхиной, а также генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.
«Этот год знаменателен для российского и китайского народов тем, что 80 лет назад наши страны не только внесли решающий вклад в победу во Второй мировой войне, но и вышли победителями в национальных войнах. Советский союз одержал победу над фашистско-немецким агрессором в Великой Отечественной войне. Китай отстоял свою свободу и независимость в войне сопротивления японским захватчикам. Понесенные нашими народами потери никогда нельзя забывать», — сказал Жаров.
«Для кинокомпании „Триикс Медиа“ это очень знаковое событие в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии. Поскольку фильм „Группа крови“ основан на реальной истории, через него китайские зрители смогут прикоснуться к героизму и подвигам наших соотечественников. Это позволит нам лучше понимать друг друга и еще больше укреплять нашу дружбу», — сообщили в пресс-службе кинокомпании.
«Группа крови» в программе Фестиваля российского кино в Китае
«Группа крови» стала частью программы Фестиваля российского кино в Китае, который проводится при организационной поддержке Роскино совместно с Китайским центром исследований киноискусства с 1 по 12 сентября в Пекине, Синине и Ланьчжоу.
Картина была выбрана китайскими кураторами как значимый пример современного российского исторического кино, поднимающего важные темы сохранения памяти о жертвах войны и героизме простых людей.
Российские фильмы в китайском прокате: новая тенденция
Интересно, что «Группа крови» — не первый российский фильм, вышедший в китайский прокат в этом году. Всего день назад, 5 сентября, в широкий прокат в Китае вышла еще одна российская картина — историческая драма «Красный шелк».
«Красный шелк» — совместный российско-китайский ретро-детектив режиссера Андрея Волгина о событиях 1927 года, когда через Транссибирскую магистраль китайские коммунисты перевозили секретные документы. В главных ролях снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, а также китайские актеры Чжэн Ханьи, Хуан Хаонань и Ян Цзыхуа.
Этот фильм получил в Китае статус национального, что позволило ему обойти квоты для иностранных картин. Сейчас «Красный шелк» показывают в 6000 кинотеатров по всей стране — рекордный показатель для российской картины.
Культурный обмен: российское кино в Китае, китайское — в России
Параллельно с выходом российских фильмов в Китае происходит и обратный процесс. 11 сентября 2025 года в российский прокат выйдет китайская военная драма «Нанкинский фотограф» — один из самых кассовых проектов 2025 года в КНР. Картина рассказывает о преступлениях японских захватчиков во время Нанкинской резни 1937 года.
Фильм создан ведущими китайскими студиями CFGC, Super Lion Culture Communication и Yuuya Media. Российские кинопрокатчики ожидают, что «Нанкинский фотограф» вызовет значительный интерес у отечественных зрителей, учитывая параллели с российским опытом военных лет.
