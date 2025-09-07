Витас пропал с долгами за коммуналку

Сотрудники службы судебных приставов не смогли взыскать с артиста Витаса задолженность по оплате коммунальных услуг. Выводы основаны на информации, содержащейся в документах судебных инстанций.
«Судебные приставы не смогли взыскать с Витаса задолженность по коммунальным платежам», — пишет ТАСС. По предоставленным сведениям, размер долга составляет примерно 52 тысячи рублей. Исполнительное производство было завершено в связи с невозможностью установить местонахождение должника.
Ранее аналогичные исполнительные производства возбуждались в отношении других известных артистов, в том числе рэпера Тимати. Судебные приставы уже предпринимали меры по взысканию с него долгов по коммунальным платежам и взносам на капитальный ремонт, однако суммы задолженности в этих случаях не раскрывались.
