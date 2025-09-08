Женская хитрость круче мужского кулака: кто покинул шоу «Большой куш: Бангкок» в 10 выпуске

В субботу, 7 сентября 2025, на ТНТ вышел 10 выпуск шоу «Большой куш: Бангкок»
«Большой куш:Бангкок» — российское реалити-шоу, премьера которого состоялась 6 июля 2025 года на телеканале ТНТ
«Большой куш:Бангкок» — российское реалити-шоу, премьера которого состоялась 6 июля 2025 года на телеканале ТНТ Фото:

В 10-м выпуске шоу «Большой куш. Бангкок», вышедшем 7 сентября 2025 года, накал страстей достиг предела. Хитрая стратегия актрис и юмористок Марии Кравченко и Екатерины Кабак, драматичное большое испытание с травмами и тонущей лодкой, а также неожиданные результаты церемонии обмена привели к выбыванию легендарных... — подробности интриг и закулисных договоренностей в материале URA.RU.

Кто участвовал в 10 выпуске реалити «Большой куш. Бангкок»

К десятому выпуску в проекте осталось всего пять пар участников:

  1. Мария Кравченко и Екатерина Кабак — актрисы, звезды Comedy Woman
  2. Константин Цзю и Денис Лебедев — легендарные боксеры, получившие прозвище "легендарики"
  3. Василий Камоцкий (Пельмень) и Кирилл Сарычев — силачи, которых участники называют "богатыри" или "пупсики"
  4. Анатолий Цой и Ксения Луговая (KAYA) — музыканты
  5. Евгения Искандарова и Дмитрий Кожома — юмористы

В предыдущем выпуске проект покинули Джиган и Оксана Самойлова. Они сознательно взяли себе черную метку и самоустранились, чтобы дать шанс другим участникам, для которых победа важнее.

Интриги и коалиции перед испытаниями в 10 выпуске шоу «Большой куш. Бангкок»

Утро нового игрового дня началось с хитроумного плана Марии Кравченко и Екатерины Кабак, получивших чемодан с деньгами на прошлой церемонии обмена. Девушки решили разыграть многоходовую комбинацию:

  1. Передали черную метку "богатырям" (Сарычеву и Камоцкому) с условием собственной безопасности
  2. Одновременно убедили "легендариков" (Цзю и Лебедева), что метка у "богатырей"
  3. Создали иллюзию для остальных участников, что метка у боксеров

«Мы хотим проверить верность наших союзников, но при этом запутать всех остальных,» — поделилась планом Мария Кравченко в конфессионале.

План частично сработал — Анатолий Цой и пара Кожомы-Искандаровой поверили, что черная метка действительно у «легендариков», только напарница Цоя высказала сомнения, предположив, что карта вылета может быть у «богатырей».

Быстрые игры в 10 выпуске реалити «Большой куш. Бангкок»: тест на совместимость

Быстрые игры прошли сразу после завтрака. Участников разделили на «нервных» и «расслабленных» по результатам опроса, кто в паре более напряжен. В группу «нервных» попали Анатолий Цой, Денис Лебедев, Кирилл Сарычев, Мария Кравченко и Евгения Искандарова.

«Нервных» отвезли в массажный салон, а «расслабленных» — на Золотую гору. Задание оказалось одинаковым: участники должны были ответить на серию вопросов о предпочтениях, стратегиях и мнениях, а в зачет шли совпадения ответов в паре.

Среди вопросов были:

  • Кто лидер в вашей паре?
  • Какую пару видите с собой в финале?
  • Кому бы отдали карту вылета?
  • Кто в вашей паре умнее?
  • Всю жизнь ходить с партнером гуськом или крабиком?

Победителями быстрых игр стали Мария Кравченко и Екатерина Кабак, которые получили право заглянуть в чужой чемодан или поменяться им с любой парой. Они выбрали обмен с Костей Цзю и Денисом Лебедевым, передав им чемодан с деньгами, чтобы укрепить доверие своих «союзников».

Индивидуальное испытание на шоу «Большой куш. Бангкок»: математический провал

Жребий индивидуального испытания выпал на Дмитрия Кожому, который оказался перед сложной математической задачей. Комик должен был решить головоломку о двух путниках, которые несли чемодан, чередуясь через каждый километр, и определить, сколько раз они передавали чемодан из рук в руки.

Провал в индивидуальном испытании означал наказание для пары Кожомы и Искандаровой на большом испытании. Им пришлось проходить весь квест со связанными ногами.

Большое испытание на шоу «Большой куш. Бангкок»: квест в плавучей деревне

Основное испытание выпуска прошло в музее под открытым небом Муанг Борам. Участники должны были пройти через плавучую деревню, отгадывая загадки и головоломки на различных «станциях», добыть весло для лодки, доплыть до острова с золотыми статуэтками слонов и доставить одну из них ведущим.

Во время испытания произошло несколько драматичных моментов:

  1. Мария Кравченко получила серьезную травму ноги, но отказалась от предложения врачей покинуть трассу и продолжила испытание, сильно хромая
  2. Лодка Кирилла Сарычева и Василия Камоцкого затонула из-за большого веса спортсменов, и Сарычеву пришлось добираться до финиша вброд
  3. Кожома и Искандарова, несмотря на связанные ноги, смогли опередить "легендариков"

Результаты большого испытания:

  1. Анатолий Цой и Ксения Луговая (KAYA)
  2. Мария Кравченко и Екатерина Кабак
  3. Кирилл Сарычев и Василий Камоцкий
  4. Евгения Искандарова и Дмитрий Кожома
  5. Константин Цзю и Денис Лебедев

За победу Анатолий и Ксения получили право выбрать пару, которая сможет дважды поменяться чемоданами на церемонии обмена. Они выбрали «богатырей».

Церемония обмена: драматичный финал 10-го выпуска шоу «Большой куш. Бангкок»

Перед церемонией обмена Мария Кравченко и Екатерина Кабак попытались встретиться с «богатырями» для обсуждения стратегии, но Сарычев и Камоцкий не открыли им дверь, что вызвало серьезные подозрения у девушек.

Церемония обмена прошла следующим образом:

  1. Константин Цзю и Денис Лебедев обменялись с Марией Кравченко и Екатериной Кабак (передали им деньги)
  2. Евгения Искандарова и Дмитрий Кожома пропустили ход
  3. Василий Камоцкий и Кирилл Сарычев обменялись с "легендариками", передав им черную метку
  4. Мария Кравченко и Екатерина Кабак отказались от обмена
  5. Василий Камоцкий и Кирилл Сарычев (второй ход) также отказались от обмена
  6. Анатолий Цой и Ксения Луговая забрали чемодан с деньгами у Марии и Екатерины

В результате черная метка оказалась у Константина Цзю и Дениса Лебедева, которые были вынуждены покинуть проект. Примечательно, что боксеры были уверены, что их подставили «богатыри», и даже отказались пожать им руки на прощание, не подозревая, что настоящими инициаторами их выбывания были Мария Кравченко и Екатерина Кабак.

«В очередной раз я в жизни понял, что доверяю не тем людям. Но это чисто на их совести, так как существует слово пацана. Все, что случается в жизни, случается для чего-то,» — с горечью сказал Константин Цзю перед уходом.

Что ждет зрителей в 11 выпуске реалити «Большой куш. Бангкок»

В 11-м выпуске «Большого куша. Бангкок», который выйдет 14 сентября 2025 года, четыре оставшиеся пары будут бороться за выход в полуфинал:

  • Анатолий Цой и Ксения Луговая (с чемоданом с деньгами) -
  • Мария Кравченко и Екатерина Кабак
  • Василий Камоцкий и Кирилл Сарычев
  • Евгения Искандарова и Дмитрий Кожома

Зрителей ждут новые испытания, интриги и неожиданные повороты сюжета. По информации из анонса, участникам предстоит испытание в знаменитом «Храме истины» в Паттайе, а основной темой выпуска станет вопрос доверия в созданных коалициях.

Финал шоу «Большой куш. Бангкок» запланирован на 21 сентября 2025 года. После чего в этом слоте в сетке вещания ТНТ стартует второй сезон шоу «Звезды в джунглях», снятый в Доминикане.

