07 сентября 2025

В Госдуме предложили изменить принцип индексации пенсий

Пенсионерам могут начать выплачивать ежегодную «13-ю пенсию»
Необходимо перейти на ежеквартальную индексацию пенсий и введения ежегодной дополнительной выплаты для пенсионеров перед Новым годом. О такой инициативе заявил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

«Наша партия предлагает проводить пересчет выплат ежеквартально, чтобы учесть реальный рост цен и тарифов за каждые три месяца. Ранее СРЗП вносила предложении ввести так называемую „13-ю пенсию“ — дополнительную ежегодную выплату для пенсионеров перед Новогодними праздниками», — сказал Миронов. Его слова передает ТАСС.

По словам депутата, такая мера позволит пожилым людям порадовать себя и своих внуков в условиях сложной экономической ситуации. Миронов уточнил, что соответствующая поправка будет повторно внесена в Госдуму в ходе осенней сессии. Инициатива направлена на смягчение влияния инфляции на доходы наиболее социально уязвимой категории граждан.

Ранее URA.RU рассказывало, что Миронов предлагал полностью компенсировать расходы на лекарства пенсионерам с доходом ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума. Подчеркивалось, что пенсионеры вынуждены полагаться только на свои пенсии, а расходы на лекарства зачастую становятся для них непосильными.

