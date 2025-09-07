Бабушки зажгли, легенды растрогали: как прошел первый выпуск второго сезона шоу «ВИА Суперстар!»

Вечером 6 сентября на НТВ с размахом стартовал второй сезон музыкального шоу «ВИА Суперстар!», где за победу сражаются легендарные музыкальные коллективы разных эпох. Темой первого выпуска стал «Свой хит» — участники исполнили свои самые знаменитые песни в новых аранжировках. Подробнее о шоу, о ходе выпуска и оценках жюри — в материале URA.RU.
Кто участвует во втором сезоне «ВИА Суперстар!»
В новом сезоне шоу собрали настоящую музыкальную машину времени — 10 коллективов, чьи хиты гремели с 70-х годов прошлого века до 2000-х:
- Группа "Восток" с хитом "Миражи" — дуэт, от первоначального состава остался только Геннадий Филиппов
- RevoльveRS и Алексей Елистратов с песней "Котёнок" — солист оказался еще и озвучивателем Гарри Поттера!
- "Тутси" с песней "Самый-самый" — девушки сохранили почти оригинальный состав: Маша Вебер, Ирина Ортман, Леся Ярославская
- "Аракс" и Анатолий Алёшин с песней "Мечты сбываются и не сбываются" — настоящие легенды 70-х
- "Блестящие" с хитом "А я всё летала" — современный состав с ветеранами Ксенией Новиковой и Надеждой Ручкой
- "Сладкий сон" Сергея Васюты с песней "На белом покрывале января" — бессмертный хит 90-х
- "Поющие гитары" с песней "Нет тебя прекрасней" — старейший ВИА страны, где начинала Ирина Понаровская
- "Бурановские бабушки" с зажигательным "Party for Everybody Dance" — обновленный состав удивил энергией
- "Динамит" с песней "Я не забуду" — воссоединившийся бойз-бэнд 2000-х
- "Лесоповал" с песней "Я куплю тебе дом" — легенды шансона
Жюри «ВИА Суперстар!»
В судейских креслах второго сезона: Ирина Понаровская — впервые в жюри проекта, настоящая легенда эстрады; Лера Кудрявцева — завсегдатай всех сезонов «Суперстар», «повелительница мурашек» (как ее окрестили зрители); Сергей Соседов — музыкальный критик, главный поставщик эпатажных комментариев; Стас Пьеха — певец и композитор, внук Эдиты Пьехи, наиболее сдержанный член жюри.
Ведущими шоу остались Вадим Такменев и Наташа Королева, которая, по слухам, «подсидела» Лолиту, блиставшую в пятом сезоне обычного «Суперстара».
Драматичные моменты первого выпуска шоу «ВИА Суперстар!»
Самым трогательным эпизодом премьерного выпуска стали слезы Ирины Понаровской, когда на сцену вышли «Поющие гитары». Судьба распорядилась так, что легенда отечественной эстрады оказалась по другую сторону от своих бывших коллег.
«Как так может быть, что мы в одном проекте, я здесь, а вы на сцене. Я должна быть с вами! На месте этой девочки!» — сказала Ирина Витальевна, показывая на бэк-вокалистку ансамбля Милену Вавилову.
Взволнованная певица вспомнила молодость: «Вы не представляете, какая это была школа. Зрители залы ломали, за нами ездили толпы поклонников!»
Особую пикантность ситуации придавал тот факт, что в «Поющих гитарах» до сих пор выступает 80-летний Евгений Броневицкий — родной брат Александра Броневицкого, дедушки другого члена жюри, Стаса Пьехи. Семейные музыкальные династии встретились по разные стороны судейского стола!
Соседов в своем репертуаре: назвал номер «колхозом», но поставил высший балл
Сергей Соседов, как всегда, был на высоте своей противоречивой славы. Критик словесно разгромил выступление группы «Блестящие», назвав их хореографию «колхозом»:
«Постановочно — это был колхоз, когда вы танцевали квартетом. Кто в лес, кто по дрова. Одна ногу подняла, другая уже повернулась. Третья забыла поднять. И было очень много балета. Они все слились, и создалось впечатление сценического сумбура,» — безапелляционно заявил критик. Однако, несмотря на жесткую критику, девушки получили от жюри 7 баллов.
Достаточно едко Соседов прошелся и по группе «Динамит», заявив, что «ждал от песни мелодической или текстовой глубины, но композиция оказалась слабой, а текст — примитивным и ужасным». Однако здесь критик удивил всех, поставив парням высший балл — 8.
Группе «Тутси» тоже досталось: «Девушки, вы — квартет, а звука на грош. Мало плотности, мало подачи, что-то воркуете, все жиденько». Оценка — 7 баллов.
Маленькие открытия и большие сюрпризы первого выпуска «ВИА Суперстар!»
Шоу раскрыло зрителям неожиданные факты о, казалось бы, давно знакомых артистах:
- Солист группы RevoльveRS Алексей Елистратов оказался не только певцом, но и актером озвучания — его голосом говорят Гарри Поттер и Фродо Бэггинс в русском дубляже. Кроме того, он создал приют для животных — факт, о котором многие не знали.
- Группе "Восток", покорившей танцполы 90-х хитом "Миражи", аплодировал весь зал, хотя от оригинального состава там остался только один участник. Лера Кудрявцева призналась: "Раньше терпеть не могла эту песню, всегда переключала. Но с новой аранжировкой она мне понравилась".
- Евгению Броневицкому из "Поющих гитар" в этом году исполнилось 80 лет, но его энергии на сцене могут позавидовать и молодые.
Правила сезона и результаты первого выпуска шоу «ВИА Суперстар!»
В новом сезоне «ВИА Суперстар!» оценки выставляются по трехбалльной системе: «Огонь» (2 балла), «Фейерверк» (1 балл), «Пшик» (0 баллов). Максимум, который может получить коллектив за выступление — 8 баллов.
По итогам первого выпуска расклад получился следующий:
8 баллов получили: «Восток» — «Миражи»; «Аракс» — «Мечты сбываются и не сбываются»; «Поющие гитары» — «Нет тебя прекрасней»; «Бурановские бабушки» — «Party for Everybody Dance»; «Динамит» — «Я не забуду»; «Лесоповал» — «Я куплю тебе дом».
7 баллов получили: RevoльveRS — «Котенок» (один балл сняла Ирина Понаровская); «Тутси» — «Самый-самый»; «Блестящие» — «А я всё летала»; «Сладкий сон» — «На белом покрывале января»
По новым правилам шоу, никто не покинул проект в первом выпуске. Начиная со второго выпуска, проект будет покидать коллектив с наименьшим количеством баллов. Жюри может единогласно спасти одну группу за весь сезон, а зрители получили право голосовать за участников при разногласиях в судейской коллегии.
Что дальше: чего ожидать от второго сезона шоу «ВИА Суперстар!»
По информации из закулисья, участникам предстоят настоящие музыкальные эксперименты: исполнение песен в непривычных жанрах, дуэты с современными артистами, неожиданные каверы.
Следующий выпуск выйдет в эфир 13 сентября 2025 года. По некоторым данным, темой станет «Обмен хитами» — коллективам предстоит исполнить песни друг друга. Можно только представить, как «Лесоповал» споет «А я все летала», а «Бурановские бабушки» — «Я не забуду»!
Стоит отметить новшество сезона — зрители в студии получили право голосовать за спасение участников. Как это повлияет на результаты шоу, узнаем уже совсем скоро.
