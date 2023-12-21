В Кургане запретят парковаться в самом центре города. Карта

21 декабря 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

Ограничения будут введены в связи с проведением новогодних мероприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На парковке перед домами по адресам улица Гоголя, 61 и улица Гоголя, 83 в Кургане из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому году, будет запрещена стоянка и остановка любого транспорта. Информация об этом размещена на сайте администрации города Кургана в новом постановлении. «Запретить стоянку и остановку всех видов транспорта с 7:00 ч. 25 декабря до 17:00 ч. 26 декабря на парковочной площадке ул. Гоголя, 61, ул. Гоголя, 83», — указано в новом постановлении мэрии Кургана. В постановлении указано, что УМВД России по городу Кургану будет контролировать исполнение запрета. Ранее сообщалось, что 31 декабря у площади Ленина в Кургане будут введены ограничения для транспорта. Остановка, стоянка и проезд всех видов транспорта будет запрещена с 6:00 часов 31 декабря до 20:30 по улице Комсомольская от улицы Гоголя до улицы Пушкина. Также запретят проезд по улице Гоголя от улицы Ленина до улицы Володарского в то же время.

На парковке перед домами по адресам улица Гоголя, 61 и улица Гоголя, 83 в Кургане из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому году, будет запрещена стоянка и остановка любого транспорта. Информация об этом размещена на сайте администрации города Кургана в новом постановлении. «Запретить стоянку и остановку всех видов транспорта с 7:00 ч. 25 декабря до 17:00 ч. 26 декабря на парковочной площадке ул. Гоголя, 61, ул. Гоголя, 83», — указано в новом постановлении мэрии Кургана. В постановлении указано, что УМВД России по городу Кургану будет контролировать исполнение запрета. Ранее сообщалось, что 31 декабря у площади Ленина в Кургане будут введены ограничения для транспорта. Остановка, стоянка и проезд всех видов транспорта будет запрещена с 6:00 часов 31 декабря до 20:30 по улице Комсомольская от улицы Гоголя до улицы Пушкина. Также запретят проезд по улице Гоголя от улицы Ленина до улицы Володарского в то же время.