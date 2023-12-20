Ограничения будут действовать 31 декабря с утра до вечера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане вокруг главной площади города 31 декабря будут действовать запреты на остановку, стоянку и проезд. Об этом сообщается на сайте администрации Кургана. Ограничения будут введены для проведения праздничных мероприятий.

«Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта с 6:00 часов 31 декабря до 20:30 часов 31 декабря, на парковке, расположенной по улице Комсомольская от улицы Гоголя до улицы Пушкина», — указано в новом постановлении на сайте администрации Кургана. На том же участке, по информации из другого постановления, будет запрещен проезд в тот же промежуток времени 31 декабря.

Отдельным документом был запрещен проезд на улице Гоголя от улицы Ленина до улицы Володарского. Запрет также будет действовать с 6:00 часов до 20:30 31 декабря перед новогодней ночью. Также в постановлении указано, что схема движения городского транспорта на период закрытия этого участка дороги будет изменена.