Власти из-за празднования Нового года введут ограничения в центре Кургана. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иллюминация. Курган, площадь ленина, дети, гирлянда новогодняя, новый год, новогоднее оформление, иллюминация
Ограничения будут действовать 31 декабря с утра до вечера Фото:

В Кургане вокруг главной площади города 31 декабря будут действовать запреты на остановку, стоянку и проезд. Об этом сообщается на сайте администрации Кургана. Ограничения будут введены для проведения праздничных мероприятий.

«Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта с 6:00 часов 31 декабря до 20:30 часов 31 декабря, на парковке, расположенной по улице Комсомольская от улицы Гоголя до улицы Пушкина», — указано в новом постановлении на сайте администрации Кургана. На том же участке, по информации из другого постановления, будет запрещен проезд в тот же промежуток времени 31 декабря.

Отдельным документом был запрещен проезд на улице Гоголя от улицы Ленина до улицы Володарского. Запрет также будет действовать с 6:00 часов до 20:30 31 декабря перед новогодней ночью. Также в постановлении указано, что схема движения городского транспорта на период закрытия этого участка дороги будет изменена.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане вокруг главной площади города 31 декабря будут действовать запреты на остановку, стоянку и проезд. Об этом сообщается на сайте администрации Кургана. Ограничения будут введены для проведения праздничных мероприятий. «Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта с 6:00 часов 31 декабря до 20:30 часов 31 декабря, на парковке, расположенной по улице Комсомольская от улицы Гоголя до улицы Пушкина», — указано в новом постановлении на сайте администрации Кургана. На том же участке, по информации из другого постановления, будет запрещен проезд в тот же промежуток времени 31 декабря. Отдельным документом был запрещен проезд на улице Гоголя от улицы Ленина до улицы Володарского. Запрет также будет действовать с 6:00 часов до 20:30 31 декабря перед новогодней ночью. Также в постановлении указано, что схема движения городского транспорта на период закрытия этого участка дороги будет изменена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...