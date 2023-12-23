Валиева объяснила провал на чемпионате России по фигурному катанию

Валиева сообщила, что испытывает сложности с привыканием к новым росту и весу
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Чествование олимпийской сборной в ВТБ Арене. Москва, спортсмены, команда россии, олимпийская сборная, олимпийцы, валиева камила
Камила Валиева сообщила, что видит небольшой прогресс после чемпионата в Казани Фото:

Победительница олимпийского командного турнира фигуристов Камила Валиева заявила, что сталкивается со сложностями, так как еще не привыкла к новым росту и весу. Она стала третьей на российском чемпионате в Челябинске.

«Есть свои трудности, и рост, и вес. Бывает, что вес не сильно мешает, но в данный момент это давило на меня», — заявила Валиева на пресс-конференции. Ее слова передает РИА Новости Спорт.

Фигуристка отметила, что для нее это был четвертый чемпионат России, второй прошел в Челябинске. По ее словам, она сделала небольшой шаг вперед по сравнению с первым чемпионатом в Казани.

Первое место в чемпионате заняла фигуристка Аделия Петросян. На втором месте расположилась Софья Муравьева.

Ранее сообщалось, что Челябинск принял сильнейших фигуристов России. В период с 21 по 24 декабря на городской ледовой арене «Трактор» проходит Чемпионат страны по фигурному катанию. Аделия Петросян заняла первое место, так как исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала 246,53 балла, передает RT.

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Победительница олимпийского командного турнира фигуристов Камила Валиева заявила, что сталкивается со сложностями, так как еще не привыкла к новым росту и весу. Она стала третьей на российском чемпионате в Челябинске. «Есть свои трудности, и рост, и вес. Бывает, что вес не сильно мешает, но в данный момент это давило на меня», — заявила Валиева на пресс-конференции. Ее слова передает РИА Новости Спорт. Фигуристка отметила, что для нее это был четвертый чемпионат России, второй прошел в Челябинске. По ее словам, она сделала небольшой шаг вперед по сравнению с первым чемпионатом в Казани. Первое место в чемпионате заняла фигуристка Аделия Петросян. На втором месте расположилась Софья Муравьева. Ранее сообщалось, что Челябинск принял сильнейших фигуристов России. В период с 21 по 24 декабря на городской ледовой арене «Трактор» проходит Чемпионат страны по фигурному катанию. Аделия Петросян заняла первое место, так как исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала 246,53 балла, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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