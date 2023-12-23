Валиева объяснила провал на чемпионате России по фигурному катанию

Победительница олимпийского командного турнира фигуристов Камила Валиева заявила, что сталкивается со сложностями, так как еще не привыкла к новым росту и весу. Она стала третьей на российском чемпионате в Челябинске.
«Есть свои трудности, и рост, и вес. Бывает, что вес не сильно мешает, но в данный момент это давило на меня», — заявила Валиева на пресс-конференции. Ее слова передает РИА Новости Спорт.
Фигуристка отметила, что для нее это был четвертый чемпионат России, второй прошел в Челябинске. По ее словам, она сделала небольшой шаг вперед по сравнению с первым чемпионатом в Казани.
Первое место в чемпионате заняла фигуристка Аделия Петросян. На втором месте расположилась Софья Муравьева.
Ранее сообщалось, что Челябинск принял сильнейших фигуристов России. В период с 21 по 24 декабря на городской ледовой арене «Трактор» проходит Чемпионат страны по фигурному катанию. Аделия Петросян заняла первое место, так как исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала 246,53 балла, передает RT.
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