Чемпионат по фигурному катанию в Челябинске начался с травмы спортсмена

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Фигурист Алексей Ягудин в ск «Прибой». Тюмень
Фигурист повредил голеностоп Фото:

В первый день Чемпионата России по фигурному катанию, 21 декабря, получил травму фигурист Алексей Ерохов, представляющий Москву. Об этом сообщает спортивная пресса.

«Во время проката 24-летний Ерохов упал, выполняя тройной аксель. Спортсмен не стал продолжать выступление. Судя по всему, Ерохов получил повреждение голеностопа», — уточняет издание «Советский спорт».

Чемпионат страны по фигурному катанию проходит в Челябинске с 21 по 24 декабря. На сегодняшний день это самые престижные старты, в которых могут принять участие отечественные фигуристы. Победители чемпионата получат по 2,5 миллиона рублей.

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В первый день Чемпионата России по фигурному катанию, 21 декабря, получил травму фигурист Алексей Ерохов, представляющий Москву. Об этом сообщает спортивная пресса. «Во время проката 24-летний Ерохов упал, выполняя тройной аксель. Спортсмен не стал продолжать выступление. Судя по всему, Ерохов получил повреждение голеностопа», — уточняет издание «Советский спорт». Чемпионат страны по фигурному катанию проходит в Челябинске с 21 по 24 декабря. На сегодняшний день это самые престижные старты, в которых могут принять участие отечественные фигуристы. Победители чемпионата получат по 2,5 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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