Чемпионат по фигурному катанию в Челябинске начался с травмы спортсмена

Фигурист повредил голеностоп
В первый день Чемпионата России по фигурному катанию, 21 декабря, получил травму фигурист Алексей Ерохов, представляющий Москву. Об этом сообщает спортивная пресса.
«Во время проката 24-летний Ерохов упал, выполняя тройной аксель. Спортсмен не стал продолжать выступление. Судя по всему, Ерохов получил повреждение голеностопа», — уточняет издание «Советский спорт».
Чемпионат страны по фигурному катанию проходит в Челябинске с 21 по 24 декабря. На сегодняшний день это самые престижные старты, в которых могут принять участие отечественные фигуристы. Победители чемпионата получат по 2,5 миллиона рублей.
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