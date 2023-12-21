Чемпионат по фигурному катанию в Челябинске начался с травмы спортсмена

21 декабря 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Фигурист повредил голеностоп Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В первый день Чемпионата России по фигурному катанию, 21 декабря, получил травму фигурист Алексей Ерохов, представляющий Москву. Об этом сообщает спортивная пресса. «Во время проката 24-летний Ерохов упал, выполняя тройной аксель. Спортсмен не стал продолжать выступление. Судя по всему, Ерохов получил повреждение голеностопа», — уточняет издание «Советский спорт». Чемпионат страны по фигурному катанию проходит в Челябинске с 21 по 24 декабря. На сегодняшний день это самые престижные старты, в которых могут принять участие отечественные фигуристы. Победители чемпионата получат по 2,5 миллиона рублей.

В первый день Чемпионата России по фигурному катанию, 21 декабря, получил травму фигурист Алексей Ерохов, представляющий Москву. Об этом сообщает спортивная пресса. «Во время проката 24-летний Ерохов упал, выполняя тройной аксель. Спортсмен не стал продолжать выступление. Судя по всему, Ерохов получил повреждение голеностопа», — уточняет издание «Советский спорт». Чемпионат страны по фигурному катанию проходит в Челябинске с 21 по 24 декабря. На сегодняшний день это самые престижные старты, в которых могут принять участие отечественные фигуристы. Победители чемпионата получат по 2,5 миллиона рублей.