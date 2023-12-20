За победу на чемпионате в Челябинске фигуристы получат по 2,5 миллиона рублей

Призеры чемпионата России в Челябинске станут миллионерами: суммы призовых

20 декабря 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Призовые составляют от миллиона до 2,5 миллиона рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Призеры чемпионата страны по фигурному катанию, который пройдет в Челябинске, получат от одного до 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает издание «Спортс.ру». «Первое место — 2,5 миллиона рублей. Второе место — полтора рублей. Третье место — миллион рублей». — сообщает издание. Чемпионат России пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря. В нем примут участие ведущие фигуристы страны. Эксперты предрекают жесткую конкуренцию во всех видах программы соревнований.

Призеры чемпионата страны по фигурному катанию, который пройдет в Челябинске, получат от одного до 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает издание «Спортс.ру». «Первое место — 2,5 миллиона рублей. Второе место — полтора рублей. Третье место — миллион рублей». — сообщает издание. Чемпионат России пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря. В нем примут участие ведущие фигуристы страны. Эксперты предрекают жесткую конкуренцию во всех видах программы соревнований.