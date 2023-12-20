За победу на чемпионате в Челябинске фигуристы получат по 2,5 миллиона рублей

Призеры чемпионата России в Челябинске станут миллионерами: суммы призовых
© Служба новостей «URA.RU»
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Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, фигурное катание, ковтун максим
Призовые составляют от миллиона до 2,5 миллиона рублей Фото:

Призеры чемпионата страны по фигурному катанию, который пройдет в Челябинске, получат от одного до 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает издание «Спортс.ру».

«Первое место — 2,5 миллиона рублей. Второе место — полтора рублей. Третье место — миллион рублей». — сообщает издание.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря. В нем примут участие ведущие фигуристы страны. Эксперты предрекают жесткую конкуренцию во всех видах программы соревнований.

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Призеры чемпионата страны по фигурному катанию, который пройдет в Челябинске, получат от одного до 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает издание «Спортс.ру». «Первое место — 2,5 миллиона рублей. Второе место — полтора рублей. Третье место — миллион рублей». — сообщает издание. Чемпионат России пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря. В нем примут участие ведущие фигуристы страны. Эксперты предрекают жесткую конкуренцию во всех видах программы соревнований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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