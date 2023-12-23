Мэр Сочи призвал оставаться дома из-за сильного шторма

24 декабря 2023 в 04:28 Размер текста - 17 +

Сильный ветер в Сочи частично сорвал крышу дома и повалил более 60 деревьев. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В связи с сильным штормом, бушующем на побережье Черного моря, у берегов Сочи безопаснее оставаться дома. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. «В Сочи сильный шторм, экстренные и аварийные службы в оперативном режиме ликвидируют последствия стихии… Основные дороги расчищены, но настоятельно рекомендую провести время непогоды дома, в семье, чтобы не подвергать себя опасности», — говорится в сообщении telegram-канала мэра Сочи. Штормовое предупреждение с ливнями и снегопадом продлится до конца понедельника. По городу повалено ветром больше 65-ти деревьев. В ликвидации последствий и спасательных работах задействовано свыше 150 человек и 130 единиц техники, в основном работники ЖКХ занимаются уборкой проезжей части. Ранее сообщалось, что из-за надвигающейся бури на запасные аэродромы ушли 19 самолетов, которые летели в Сочи, об этом рассказывало RT. Аэропорт Сочи начал работать по фактической погоде.

В связи с сильным штормом, бушующем на побережье Черного моря, у берегов Сочи безопаснее оставаться дома. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. «В Сочи сильный шторм, экстренные и аварийные службы в оперативном режиме ликвидируют последствия стихии… Основные дороги расчищены, но настоятельно рекомендую провести время непогоды дома, в семье, чтобы не подвергать себя опасности», — говорится в сообщении telegram-канала мэра Сочи. Штормовое предупреждение с ливнями и снегопадом продлится до конца понедельника. По городу повалено ветром больше 65-ти деревьев. В ликвидации последствий и спасательных работах задействовано свыше 150 человек и 130 единиц техники, в основном работники ЖКХ занимаются уборкой проезжей части. Ранее сообщалось, что из-за надвигающейся бури на запасные аэродромы ушли 19 самолетов, которые летели в Сочи, об этом рассказывало RT. Аэропорт Сочи начал работать по фактической погоде.