Мэр Сочи призвал оставаться дома из-за сильного шторма

В связи с сильным штормом, бушующем на побережье Черного моря, у берегов Сочи безопаснее оставаться дома. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.
«В Сочи сильный шторм, экстренные и аварийные службы в оперативном режиме ликвидируют последствия стихии… Основные дороги расчищены, но настоятельно рекомендую провести время непогоды дома, в семье, чтобы не подвергать себя опасности», — говорится в сообщении telegram-канала мэра Сочи. Штормовое предупреждение с ливнями и снегопадом продлится до конца понедельника.
По городу повалено ветром больше 65-ти деревьев. В ликвидации последствий и спасательных работах задействовано свыше 150 человек и 130 единиц техники, в основном работники ЖКХ занимаются уборкой проезжей части.
Ранее сообщалось, что из-за надвигающейся бури на запасные аэродромы ушли 19 самолетов, которые летели в Сочи, об этом рассказывало RT. Аэропорт Сочи начал работать по фактической погоде.
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