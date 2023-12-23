23 декабря 2023

Мэр Сочи призвал оставаться дома из-за сильного шторма

© Служба новостей «URA.RU»
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Высадка деревьев в городском парке. Курган, горсад, высадка деревьев, татарский клен
Сильный ветер в Сочи частично сорвал крышу дома и повалил более 60 деревьев. Фото:

В связи с сильным штормом, бушующем на побережье Черного моря, у берегов Сочи безопаснее оставаться дома. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«В Сочи сильный шторм, экстренные и аварийные службы в оперативном режиме ликвидируют последствия стихии… Основные дороги расчищены, но настоятельно рекомендую провести время непогоды дома, в семье, чтобы не подвергать себя опасности», — говорится в сообщении telegram-канала мэра Сочи. Штормовое предупреждение с ливнями и снегопадом продлится до конца понедельника.

По городу повалено ветром больше 65-ти деревьев. В ликвидации последствий и спасательных работах задействовано свыше 150 человек и 130 единиц техники, в основном работники ЖКХ занимаются уборкой проезжей части.

Ранее сообщалось, что из-за надвигающейся бури на запасные аэродромы ушли 19 самолетов, которые летели в Сочи, об этом рассказывало RT. Аэропорт Сочи начал работать по фактической погоде.

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В связи с сильным штормом, бушующем на побережье Черного моря, у берегов Сочи безопаснее оставаться дома. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский. «В Сочи сильный шторм, экстренные и аварийные службы в оперативном режиме ликвидируют последствия стихии… Основные дороги расчищены, но настоятельно рекомендую провести время непогоды дома, в семье, чтобы не подвергать себя опасности», — говорится в сообщении telegram-канала мэра Сочи. Штормовое предупреждение с ливнями и снегопадом продлится до конца понедельника. По городу повалено ветром больше 65-ти деревьев. В ликвидации последствий и спасательных работах задействовано свыше 150 человек и 130 единиц техники, в основном работники ЖКХ занимаются уборкой проезжей части. Ранее сообщалось, что из-за надвигающейся бури на запасные аэродромы ушли 19 самолетов, которые летели в Сочи, об этом рассказывало RT. Аэропорт Сочи начал работать по фактической погоде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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