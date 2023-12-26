Mash: двое мигрантов убили мать бойца СВО в Набережных Челнах

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В Набережных Челнах мать участника СВО убили и расчленили, передает Mash Фото:

Двое неизвестных мигрантов убили мать участника спецоперации на Украине в Набережных Челнах. Об этом сообщает Mash. Отмечается, что один из виновных являлся возлюбленным жертвы.

«Двое мигрантов убили мать бойца СВО, а затем расчленили ее тело в Набережных Челнах. Вероятно, из-за денег», — передают авторы канала. Они отметили, что накануне перед происшествием мать участника СВО попросила у него деньги на оплату ипотеки. После она пропала. Далее правоохранительные органы по камерам отследили, что 22 декабря из дома, где проживала погибшая, вышли двое мигрантов, один из которых являлся ее возлюбленным, с подозрительным свертком.

URA.RU подало запрос в УМВД по Набережным Челнам. Ответ ожидается.

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Двое неизвестных мигрантов убили мать участника спецоперации на Украине в Набережных Челнах. Об этом сообщает Mash. Отмечается, что один из виновных являлся возлюбленным жертвы. «Двое мигрантов убили мать бойца СВО, а затем расчленили ее тело в Набережных Челнах. Вероятно, из-за денег», — передают авторы канала. Они отметили, что накануне перед происшествием мать участника СВО попросила у него деньги на оплату ипотеки. После она пропала. Далее правоохранительные органы по камерам отследили, что 22 декабря из дома, где проживала погибшая, вышли двое мигрантов, один из которых являлся ее возлюбленным, с подозрительным свертком. URA.RU подало запрос в УМВД по Набережным Челнам. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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