Губернаторам хотят разрешить вводить план гражданской обороны в регионах

27 декабря 2023 в 02:03 Размер текста - 17 +

Губернаторы смогут вводить план гражданской обороны, согласовав с МЧС РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернаторам хотят дать право вводить план гражданской обороны в регионах. Госдума планирует рассмотреть такой законопроект в первом чтении в весеннюю сессию 2024 года. «Согласно действующему законодательству, план гражданской обороны на территории России или в отдельных местностях утверждает и вводит только президент. Группа сенаторов разработала законопроект об изменении этого правила. Парламентарии предложили уточнить, что руководство гражданской обороной — целенаправленная деятельность правительства, руководителей федеральных органов исполнительной власти, высших должностных лиц регионов, глав муниципалитетов», — пишет «Парламентская газета». В законодательстве планируют указать, что вводить план гражданской обороны в отдельных регионах могут губернаторы, предварительно согласовав это с МЧС РФ. Благодаря этому при резком изменении обстановки губернаторам не нужно будет обращаться в вышестоящие органы, поэтому они смогут оперативнее среагировать на ситуацию, уточняют авторы инициативы. Ранее сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта о призыве срочников в ФСБ. Согласно законопроекту, россияне призывного возраста будут иметь возможность проходить срочную службу в органах ФСБ, передает телеканал «360».

Губернаторам хотят дать право вводить план гражданской обороны в регионах. Госдума планирует рассмотреть такой законопроект в первом чтении в весеннюю сессию 2024 года. «Согласно действующему законодательству, план гражданской обороны на территории России или в отдельных местностях утверждает и вводит только президент. Группа сенаторов разработала законопроект об изменении этого правила. Парламентарии предложили уточнить, что руководство гражданской обороной — целенаправленная деятельность правительства, руководителей федеральных органов исполнительной власти, высших должностных лиц регионов, глав муниципалитетов», — пишет «Парламентская газета». В законодательстве планируют указать, что вводить план гражданской обороны в отдельных регионах могут губернаторы, предварительно согласовав это с МЧС РФ. Благодаря этому при резком изменении обстановки губернаторам не нужно будет обращаться в вышестоящие органы, поэтому они смогут оперативнее среагировать на ситуацию, уточняют авторы инициативы. Ранее сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта о призыве срочников в ФСБ. Согласно законопроекту, россияне призывного возраста будут иметь возможность проходить срочную службу в органах ФСБ, передает телеканал «360».