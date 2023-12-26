26 декабря 2023

Губернаторам хотят разрешить вводить план гражданской обороны в регионах

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , мчс
Губернаторы смогут вводить план гражданской обороны, согласовав с МЧС РФ Фото:

Губернаторам хотят дать право вводить план гражданской обороны в регионах. Госдума планирует рассмотреть такой законопроект в первом чтении в весеннюю сессию 2024 года.

«Согласно действующему законодательству, план гражданской обороны на территории России или в отдельных местностях утверждает и вводит только президент. Группа сенаторов разработала законопроект об изменении этого правила. Парламентарии предложили уточнить, что руководство гражданской обороной — целенаправленная деятельность правительства, руководителей федеральных органов исполнительной власти, высших должностных лиц регионов, глав муниципалитетов», — пишет «Парламентская газета».

В законодательстве планируют указать, что вводить план гражданской обороны в отдельных регионах могут губернаторы, предварительно согласовав это с МЧС РФ. Благодаря этому при резком изменении обстановки губернаторам не нужно будет обращаться в вышестоящие органы, поэтому они смогут оперативнее среагировать на ситуацию, уточняют авторы инициативы.

Ранее сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта о призыве срочников в ФСБ. Согласно законопроекту, россияне призывного возраста будут иметь возможность проходить срочную службу в органах ФСБ, передает телеканал «360».

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Губернаторам хотят дать право вводить план гражданской обороны в регионах. Госдума планирует рассмотреть такой законопроект в первом чтении в весеннюю сессию 2024 года. «Согласно действующему законодательству, план гражданской обороны на территории России или в отдельных местностях утверждает и вводит только президент. Группа сенаторов разработала законопроект об изменении этого правила. Парламентарии предложили уточнить, что руководство гражданской обороной — целенаправленная деятельность правительства, руководителей федеральных органов исполнительной власти, высших должностных лиц регионов, глав муниципалитетов», — пишет «Парламентская газета». В законодательстве планируют указать, что вводить план гражданской обороны в отдельных регионах могут губернаторы, предварительно согласовав это с МЧС РФ. Благодаря этому при резком изменении обстановки губернаторам не нужно будет обращаться в вышестоящие органы, поэтому они смогут оперативнее среагировать на ситуацию, уточняют авторы инициативы. Ранее сообщалось о внесении в Госдуму законопроекта о призыве срочников в ФСБ. Согласно законопроекту, россияне призывного возраста будут иметь возможность проходить срочную службу в органах ФСБ, передает телеканал «360».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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