Мишустин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

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Михаил Мишустин посетил агропромышленную выставку "Золотая осень". Москва , мишустин михаил
Мишустин отметил неоценимый труд спасателей в международных гуманитарных миссиях Фото:

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником. Глава правительства поблагодарил спасателей за героический труд и верность призванию. Об этом сообщили в официальном telegram-канале кабмина.

«Ваша благородная и почетная профессия одна из самых трудных и опасных. Она требует особого мужества, самоотдачи и умения быстро принимать правильные решения. Вы надежно стоите на страже безопасности жизни граждан нашей страны, круглосуточно приходите на помощь людям, оказавшимся в беде», — говорится в сообщении.

Мишустин также рассказал, что сотрудники МЧС России четко и слаженно работают в экстремальных условиях. Он добавил, что на их счету множество успешных операций по ликвидации аварий, пожаров, последствий стихийных бедствий и тысячи спасенных жизней. Также Мишустин отметил неоценимый труд спасателей в международных гуманитарных миссиях.

«В этот праздничный день хочу выразить благодарность за ваш ежедневный героический труд, за верность призванию. Особые слова — ветеранам, всем, кто стоял у истоков создания Министерства по чрезвычайным ситуациям, сохранял и приумножал славные традиции», — добавил Мишустин.

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Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником. Глава правительства поблагодарил спасателей за героический труд и верность призванию. Об этом сообщили в официальном telegram-канале кабмина. «Ваша благородная и почетная профессия одна из самых трудных и опасных. Она требует особого мужества, самоотдачи и умения быстро принимать правильные решения. Вы надежно стоите на страже безопасности жизни граждан нашей страны, круглосуточно приходите на помощь людям, оказавшимся в беде», — говорится в сообщении. Мишустин также рассказал, что сотрудники МЧС России четко и слаженно работают в экстремальных условиях. Он добавил, что на их счету множество успешных операций по ликвидации аварий, пожаров, последствий стихийных бедствий и тысячи спасенных жизней. Также Мишустин отметил неоценимый труд спасателей в международных гуманитарных миссиях. «В этот праздничный день хочу выразить благодарность за ваш ежедневный героический труд, за верность призванию. Особые слова — ветеранам, всем, кто стоял у истоков создания Министерства по чрезвычайным ситуациям, сохранял и приумножал славные традиции», — добавил Мишустин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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