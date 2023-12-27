Мишустин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

27 декабря 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Мишустин отметил неоценимый труд спасателей в международных гуманитарных миссиях Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником. Глава правительства поблагодарил спасателей за героический труд и верность призванию. Об этом сообщили в официальном telegram-канале кабмина. «Ваша благородная и почетная профессия одна из самых трудных и опасных. Она требует особого мужества, самоотдачи и умения быстро принимать правильные решения. Вы надежно стоите на страже безопасности жизни граждан нашей страны, круглосуточно приходите на помощь людям, оказавшимся в беде», — говорится в сообщении. Мишустин также рассказал, что сотрудники МЧС России четко и слаженно работают в экстремальных условиях. Он добавил, что на их счету множество успешных операций по ликвидации аварий, пожаров, последствий стихийных бедствий и тысячи спасенных жизней. Также Мишустин отметил неоценимый труд спасателей в международных гуманитарных миссиях. «В этот праздничный день хочу выразить благодарность за ваш ежедневный героический труд, за верность призванию. Особые слова — ветеранам, всем, кто стоял у истоков создания Министерства по чрезвычайным ситуациям, сохранял и приумножал славные традиции», — добавил Мишустин.

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником. Глава правительства поблагодарил спасателей за героический труд и верность призванию. Об этом сообщили в официальном telegram-канале кабмина. «Ваша благородная и почетная профессия одна из самых трудных и опасных. Она требует особого мужества, самоотдачи и умения быстро принимать правильные решения. Вы надежно стоите на страже безопасности жизни граждан нашей страны, круглосуточно приходите на помощь людям, оказавшимся в беде», — говорится в сообщении. Мишустин также рассказал, что сотрудники МЧС России четко и слаженно работают в экстремальных условиях. Он добавил, что на их счету множество успешных операций по ликвидации аварий, пожаров, последствий стихийных бедствий и тысячи спасенных жизней. Также Мишустин отметил неоценимый труд спасателей в международных гуманитарных миссиях. «В этот праздничный день хочу выразить благодарность за ваш ежедневный героический труд, за верность призванию. Особые слова — ветеранам, всем, кто стоял у истоков создания Министерства по чрезвычайным ситуациям, сохранял и приумножал славные традиции», — добавил Мишустин.