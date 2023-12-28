Мэр Ситникова рассказала про уборку снега в районах Кургана

В Кургане уборка снега с дорог и улиц проводится в круглосуточном режиме. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. По плану улицы будут подметать в нескольких районах.
«Днем запланировано подметание улиц в Рябково, Восточном, по улице Омской. Подметать и сгребать снег будут также в Заозерном, Энергетиках, Западном, в центральной части Кургана. Всего сегодня в течение дня на улично-дорожной сети будет работать около 60 единиц техники и более 110 дорожных рабочих», — написала Ситникова.
Глава города отметила, что ночью дорожники очистили от снега Рябково, в том числе второстепенные улицы. Привели в порядок обочины на шоссе Тюнина и по ул. Карбышева. С утра очистку ведут в центре города. Всего на этой неделе с улиц Кургана вывезли почти 38 тонн снега.
URA.RU писало, что утром 29 декабря из-за снегопадов ограничили движение на автодорогах в Курганской области до особого распоряжения. Движение автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств на всех автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения запрещено, сообщили в ГИБДД. Дорожники занимаются расчисткой дорог от снега и льда.
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