28 декабря 2023

Мэр Ситникова рассказала про уборку снега в районах Кургана

В Кургане на уборку снега вывели около 60 машин и больше ста дорожников
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожники и дворники очищают Курган от снега (фото из архива) Фото:

В Кургане уборка снега с дорог и улиц проводится в круглосуточном режиме. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. По плану улицы будут подметать в нескольких районах.

«Днем запланировано подметание улиц в Рябково, Восточном, по улице Омской. Подметать и сгребать снег будут также в Заозерном, Энергетиках, Западном, в центральной части Кургана. Всего сегодня в течение дня на улично-дорожной сети будет работать около 60 единиц техники и более 110 дорожных рабочих», — написала Ситникова.

Глава города отметила, что ночью дорожники очистили от снега Рябково, в том числе второстепенные улицы. Привели в порядок обочины на шоссе Тюнина и по ул. Карбышева. С утра очистку ведут в центре города. Всего на этой неделе с улиц Кургана вывезли почти 38 тонн снега.

URA.RU писало, что утром 29 декабря из-за снегопадов ограничили движение на автодорогах в Курганской области до особого распоряжения. Движение автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств на всех автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения запрещено, сообщили в ГИБДД. Дорожники занимаются расчисткой дорог от снега и льда.

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В Кургане уборка снега с дорог и улиц проводится в круглосуточном режиме. Об этом сообщила глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале. По плану улицы будут подметать в нескольких районах. «Днем запланировано подметание улиц в Рябково, Восточном, по улице Омской. Подметать и сгребать снег будут также в Заозерном, Энергетиках, Западном, в центральной части Кургана. Всего сегодня в течение дня на улично-дорожной сети будет работать около 60 единиц техники и более 110 дорожных рабочих», — написала Ситникова. Глава города отметила, что ночью дорожники очистили от снега Рябково, в том числе второстепенные улицы. Привели в порядок обочины на шоссе Тюнина и по ул. Карбышева. С утра очистку ведут в центре города. Всего на этой неделе с улиц Кургана вывезли почти 38 тонн снега. URA.RU писало, что утром 29 декабря из-за снегопадов ограничили движение на автодорогах в Курганской области до особого распоряжения. Движение автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств на всех автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения запрещено, сообщили в ГИБДД. Дорожники занимаются расчисткой дорог от снега и льда.
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