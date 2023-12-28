28 декабря 2023

На курганских дорогах снова ограничили движение из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , снег, грейдер, трасса, дорога, уборка снега
В Курганской области ввели ограничение на движение автотранспорта на дорогах Фото:

В Курганской области 29 декабря с 6 часов утра ограничено движение на всех автодорогах. Информация об этом опубликована в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте».

«Движение автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств на всех автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения с 6 часов утра 29 декабря запрещено. О дате и времени снятия ограничений будет сообщено дополнительно», — указано в сообщении представителей ведомства.

По данным ведомства, подрядные организации занимаются очисткой дорог от снега и гололеда. Ранее 28 декабря вечером на курганских дорогах сняли ограничения, которые вводили из-за неблагоприятных погодных условий, и затем снова их ввели.

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В Курганской области 29 декабря с 6 часов утра ограничено движение на всех автодорогах. Информация об этом опубликована в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте». «Движение автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств на всех автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения с 6 часов утра 29 декабря запрещено. О дате и времени снятия ограничений будет сообщено дополнительно», — указано в сообщении представителей ведомства. По данным ведомства, подрядные организации занимаются очисткой дорог от снега и гололеда. Ранее 28 декабря вечером на курганских дорогах сняли ограничения, которые вводили из-за неблагоприятных погодных условий, и затем снова их ввели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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