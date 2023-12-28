На курганских дорогах снова ограничили движение из-за погоды

29 декабря 2023 в 07:26 Размер текста - 17 +

В Курганской области ввели ограничение на движение автотранспорта на дорогах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области 29 декабря с 6 часов утра ограничено движение на всех автодорогах. Информация об этом опубликована в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте». «Движение автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств на всех автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения с 6 часов утра 29 декабря запрещено. О дате и времени снятия ограничений будет сообщено дополнительно», — указано в сообщении представителей ведомства. По данным ведомства, подрядные организации занимаются очисткой дорог от снега и гололеда. Ранее 28 декабря вечером на курганских дорогах сняли ограничения, которые вводили из-за неблагоприятных погодных условий, и затем снова их ввели.

В Курганской области 29 декабря с 6 часов утра ограничено движение на всех автодорогах. Информация об этом опубликована в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте». «Движение автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств на всех автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения с 6 часов утра 29 декабря запрещено. О дате и времени снятия ограничений будет сообщено дополнительно», — указано в сообщении представителей ведомства. По данным ведомства, подрядные организации занимаются очисткой дорог от снега и гололеда. Ранее 28 декабря вечером на курганских дорогах сняли ограничения, которые вводили из-за неблагоприятных погодных условий, и затем снова их ввели.