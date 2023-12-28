28 декабря 2023

На курганской трассе в ДТП с лесовозом погибли мужчина и ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с лесовозом произошло 29 декабря на трассе в районе села Житниковское (фото из архива) Фото:

В Каргапольском округе Курганской области при столкновении автомобиля «Тойота Камри» с «Камазом» лесовозом погибли мужчина и ребенок. Об этом URA.RU сообщил источник из медицинской сферы.

«В Каргапольском округе на автодороге „Екатеринбург — Шадринск — Курган“ произошло столкновение автомобиля „Тойота Камри“ с лесовозом. Водитель легкового автомобиля в возрасте сорока лет и ребенок пяти лет погибли», — сообщил источник.

URA.RU отправило запрос в ГИБДД по Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что утром 29 декабря из-за снегопадов в Курганской области ограничили движение на всех автодорогах до особого распоряжения. Ограничение касалось автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств.

В Курганской области автомобиль «Тойота Камри» столкнулся с лесовозом, погибли два человека
В Курганской области автомобиль «Тойота Камри» столкнулся с лесовозом, погибли два человека
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В Каргапольском округе Курганской области при столкновении автомобиля «Тойота Камри» с «Камазом» лесовозом погибли мужчина и ребенок. Об этом URA.RU сообщил источник из медицинской сферы. «В Каргапольском округе на автодороге „Екатеринбург — Шадринск — Курган“ произошло столкновение автомобиля „Тойота Камри“ с лесовозом. Водитель легкового автомобиля в возрасте сорока лет и ребенок пяти лет погибли», — сообщил источник. URA.RU отправило запрос в ГИБДД по Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что утром 29 декабря из-за снегопадов в Курганской области ограничили движение на всех автодорогах до особого распоряжения. Ограничение касалось автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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