На курганской трассе в ДТП с лесовозом погибли мужчина и ребенок

В Каргапольском округе Курганской области при столкновении автомобиля «Тойота Камри» с «Камазом» лесовозом погибли мужчина и ребенок. Об этом URA.RU сообщил источник из медицинской сферы.
«В Каргапольском округе на автодороге „Екатеринбург — Шадринск — Курган“ произошло столкновение автомобиля „Тойота Камри“ с лесовозом. Водитель легкового автомобиля в возрасте сорока лет и ребенок пяти лет погибли», — сообщил источник.
URA.RU отправило запрос в ГИБДД по Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что утром 29 декабря из-за снегопадов в Курганской области ограничили движение на всех автодорогах до особого распоряжения. Ограничение касалось автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств.
В Курганской области автомобиль «Тойота Камри» столкнулся с лесовозом, погибли два человека
Фото: группа «Инцидент |Курган», «ВКонтакте», https://vk.com/inckrgn
В Каргапольском округе Курганской области при столкновении автомобиля «Тойота Камри» с «Камазом» лесовозом погибли мужчина и ребенок. Об этом URA.RU сообщил источник из медицинской сферы. «В Каргапольском округе на автодороге „Екатеринбург — Шадринск — Курган“ произошло столкновение автомобиля „Тойота Камри“ с лесовозом. Водитель легкового автомобиля в возрасте сорока лет и ребенок пяти лет погибли», — сообщил источник. URA.RU отправило запрос в ГИБДД по Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что утром 29 декабря из-за снегопадов в Курганской области ограничили движение на всех автодорогах до особого распоряжения. Ограничение касалось автобусов, маршрутных такси, грузовых транспортных средств.