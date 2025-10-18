Логотип РИА URA.RU
Захарова: у Зеленского и Нуланд один преступный почерк

18 октября 2025 в 15:26
У Зеленского и Нуланд схожий преступный почерк в действиях, заявила Захарова

Фото: Официальный сайт президента Украины

Действия президента Украины Владимира Зеленского и бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд обладают схожими преступными чертами. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Зеленский в Вашингтоне как Нуланд в Киеве — один преступный почерк. Почему? Потому что Зеленский является порождением американских ультралибералов», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она прикрепила к посту фотографии Зеленского у Белого дома и Нуланд во время ее визита в Киев.

Ранее портал Axios, ссылаясь на собственные источники, писал, что президент США Дональд Трамп в ходе беседы с Владимиром Зеленским заявил об отсутствии текущих намерений поставлять Украине крылатые ракеты типа Tomahawk. Американский лидер дал понять, что в нынешних условиях он делает ставку на дипломатические методы, а возможные поставки вооружения способны подорвать этот процесс. В Белом доме подтвердили данную информацию и подчеркнули, что Трамп продолжит прилагать усилия для достижения мира в украинском конфликте.

Также позже украинское издание «Страна.ua» писало, что президент Украины провалил переговоры с Дональдом Трампом по наращиванию военной помощи Киеву и усилению давления на Россию. Отмечается, что по вопросам поставок систем противовоздушной обороны, ракет к ним, а также предоставления гарантий безопасности Владимир Зеленский также не озвучил никаких решений.

