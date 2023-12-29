Украина назвала инцидент с НЛО в Польше сигналом Западу

Украина заявила, что инцидент с нарушением воздушного пространства Польши должен стать сигналом для Запада о необходимости усилить воздушную оборону страны. Об этом заявил представитель украинских Воздушных сил Юрий Игнат.
«Это еще один сигнал нашим [западным] партнерам, чтобы Украину усилить необходимым количеством средств ПВО», — подчеркнул Юрий Игнат в эфире телемарафона. Его слова передает РБК-Украина.
Этим утром в Польше заявили о проникновении неизвестного объекта со стороны украинкой границы, сообщает «Национальная служба новостей». При этом отмечалось, что объект потом пропал с радаров и его так и не нашли. Президент Польши Анджей Дуда провел экстренное совещание, передает телеканал 360. Спустя некоторое время, Варшава обвинила Россию в нарушении воздушного пространства, но реальных доказательств не предоставила.
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