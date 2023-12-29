Украина назвала инцидент с НЛО в Польше сигналом Западу

Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: Запад должен усилить ПВО страны из-за Польши
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Юрий Игнат призвал Запад усилить воздушную оборону Украины из-за НЛО в Польше Фото:

Украина заявила, что инцидент с нарушением воздушного пространства Польши должен стать сигналом для Запада о необходимости усилить воздушную оборону страны. Об этом заявил представитель украинских Воздушных сил Юрий Игнат.

«Это еще один сигнал нашим [западным] партнерам, чтобы Украину усилить необходимым количеством средств ПВО», — подчеркнул Юрий Игнат в эфире телемарафона. Его слова передает РБК-Украина.

Этим утром в Польше заявили о проникновении неизвестного объекта со стороны украинкой границы, сообщает «Национальная служба новостей». При этом отмечалось, что объект потом пропал с радаров и его так и не нашли. Президент Польши Анджей Дуда провел экстренное совещание, передает телеканал 360. Спустя некоторое время, Варшава обвинила Россию в нарушении воздушного пространства, но реальных доказательств не предоставила.

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Украина заявила, что инцидент с нарушением воздушного пространства Польши должен стать сигналом для Запада о необходимости усилить воздушную оборону страны. Об этом заявил представитель украинских Воздушных сил Юрий Игнат. «Это еще один сигнал нашим [западным] партнерам, чтобы Украину усилить необходимым количеством средств ПВО», — подчеркнул Юрий Игнат в эфире телемарафона. Его слова передает РБК-Украина. Этим утром в Польше заявили о проникновении неизвестного объекта со стороны украинкой границы, сообщает «Национальная служба новостей». При этом отмечалось, что объект потом пропал с радаров и его так и не нашли. Президент Польши Анджей Дуда провел экстренное совещание, передает телеканал 360. Спустя некоторое время, Варшава обвинила Россию в нарушении воздушного пространства, но реальных доказательств не предоставила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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