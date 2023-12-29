Польша обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

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Польша заявила, что на территорию их страны упала якобы российская ракета Фото:

Генеральный штаб Польши обвинил Россию в нарушении воздушного пространства страны. Польские представители заявили, что упавшая ракета со стороны украинской границы принадлежала России. При этом доказательств этому предоставлено не было.

«Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши. Он был отслежен РЛС нами, он тоже покинул это пространство», — заявил начальник Генерального штаба ВС Польши, генерал Веслав Кукула. Его слова передает Wiadomosci. Генерал заявил, что это якобы могут подтвердить союзники Польши.

Еще ранее в разговоре с корреспондентом URA.RU военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников говорил, что сегодняшний инцидент является провокацией со стороны Варшавы. Одна из причин этому — таким образом в Польше хотят усилить собственную ПВО за счет НАТО. Спикер ссылался на свои источники в польской разведке.

Утром на территорию Польши с украинской границы упал неизвестный объект. Он сначала появился на польских радарах, но затем пропал. Президент страны Анджей Дуда созвал срочное совещание по этому поводу.

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Генеральный штаб Польши обвинил Россию в нарушении воздушного пространства страны. Польские представители заявили, что упавшая ракета со стороны украинской границы принадлежала России. При этом доказательств этому предоставлено не было. «Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши. Он был отслежен РЛС нами, он тоже покинул это пространство», — заявил начальник Генерального штаба ВС Польши, генерал Веслав Кукула. Его слова передает Wiadomosci. Генерал заявил, что это якобы могут подтвердить союзники Польши. Еще ранее в разговоре с корреспондентом URA.RU военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников говорил, что сегодняшний инцидент является провокацией со стороны Варшавы. Одна из причин этому — таким образом в Польше хотят усилить собственную ПВО за счет НАТО. Спикер ссылался на свои источники в польской разведке. Утром на территорию Польши с украинской границы упал неизвестный объект. Он сначала появился на польских радарах, но затем пропал. Президент страны Анджей Дуда созвал срочное совещание по этому поводу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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