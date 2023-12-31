Шольц резко высказался о Путине в новогоднем обращении

Шольц обвинил Путина в отключении газа для Германии

31 декабря 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

За высказывание в сторону Путина Шольц подвергся критике со стороны немецких граждан Фото: Bundesregierung\Kugler В новогоднем обращении канцлер Германии Олаф Шольц жестко высказался о президенте РФ Владимире Путине. Он заявил об отключении газа для ФРГ из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает Die Welt. «Как только коронавирус немного отступил, Россия начала боевые действия в центре Европы. Вскоре после этого президент России отключил нам газ, а осенью ХАМАС напало на Израиль», — передает газета слова Шольца. Он добавил, что мир стал более жестоким, поэтому люди должны меняться. По его словам, важно искать компромиссы. Нужно относиться друг к другу с уважением, тогда не придется бояться будущего, и 2024 год может стать хорошим для страны. После этих высказываний канцлер подвергся критике со стороны граждан Германии. Они заявили, что страну никто не лишал газа из России, она сама отказалась от него. США при этом подорвали «Северные потоки» и призвали Шольца подать в отставку. Ранее директор Департамента экономического сотрудничества отечественного МИД Дмитрий Биричевский сообщил, что страны Европы отказались от энергоресурсов России, но ответственность за это возложили на саму Москву. Он привел в пример Шольца, который обвинил РФ в том, что она оказывалась поставлять газ, когда еще работали «Северные потоки», пишет «Царьград». В свою очередь, журналист Сеймур Херш заявил, что власти США начали организовывать подрыв газопровода еще до начала событий на Украине, передает деловое издание «Взгляд». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В новогоднем обращении канцлер Германии Олаф Шольц жестко высказался о президенте РФ Владимире Путине. Он заявил об отключении газа для ФРГ из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает Die Welt. «Как только коронавирус немного отступил, Россия начала боевые действия в центре Европы. Вскоре после этого президент России отключил нам газ, а осенью ХАМАС напало на Израиль», — передает газета слова Шольца. Он добавил, что мир стал более жестоким, поэтому люди должны меняться. По его словам, важно искать компромиссы. Нужно относиться друг к другу с уважением, тогда не придется бояться будущего, и 2024 год может стать хорошим для страны. После этих высказываний канцлер подвергся критике со стороны граждан Германии. Они заявили, что страну никто не лишал газа из России, она сама отказалась от него. США при этом подорвали «Северные потоки» и призвали Шольца подать в отставку. Ранее директор Департамента экономического сотрудничества отечественного МИД Дмитрий Биричевский сообщил, что страны Европы отказались от энергоресурсов России, но ответственность за это возложили на саму Москву. Он привел в пример Шольца, который обвинил РФ в том, что она оказывалась поставлять газ, когда еще работали «Северные потоки», пишет «Царьград». В свою очередь, журналист Сеймур Херш заявил, что власти США начали организовывать подрыв газопровода еще до начала событий на Украине, передает деловое издание «Взгляд».