01 января 2024

Вода начала поступать в дома жителей Кургана после устранения аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Вода возвращается в дома потребителей Фото:

В Кургане после устранения аварии на сети снабжения, вода начала поступать в дома местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз».

«После устранения аварийной ситуации на насосной станции <…> в микрорайоне Заозерном, вода начала поступать потребителям. Для стабилизации давления в сети потребуется время», — пояснили коммунальщики.

Специалисты «Водного союза» отмечают, что для обеспечения стабильного водоснабжения необходимо заменить ветхий участок трубы. Для этого на насосной станции будет смонтирована временная ветка. Учитывая важность и срочность проведения работ, аварийные бригады остаются работать в ночь. Граждан попросили с пониманием отнестись ко временным неудобствам.

Авария на насосной станции оставила жителей Кургана без холодной воды. В результате ресурс пропал из домов в микрорайоне Заозерном и частично — в Рябково.

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В Кургане после устранения аварии на сети снабжения, вода начала поступать в дома местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз». «После устранения аварийной ситуации на насосной станции <…> в микрорайоне Заозерном, вода начала поступать потребителям. Для стабилизации давления в сети потребуется время», — пояснили коммунальщики. Специалисты «Водного союза» отмечают, что для обеспечения стабильного водоснабжения необходимо заменить ветхий участок трубы. Для этого на насосной станции будет смонтирована временная ветка. Учитывая важность и срочность проведения работ, аварийные бригады остаются работать в ночь. Граждан попросили с пониманием отнестись ко временным неудобствам. Авария на насосной станции оставила жителей Кургана без холодной воды. В результате ресурс пропал из домов в микрорайоне Заозерном и частично — в Рябково.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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