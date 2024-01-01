Курганцев предупредили о новом отключении воды в Заозерном и Рябково

В Кургане микрорайоны Заозерный и частично Рябково останутся без холодной воды из-за новой аварии на насосной станции. Об этом сообщается в группе «Водный Союз» в соцсети «ВКонтакте».
«На насосной станции третьего подъема в Заозерном произошла новая аварийная ситуация. Бригада „Водного Союза“ уже выехала на место. Для производства работ необходимо понизить давление в сети ХВС Заозерного и левой части Рябково», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. Также в посте группы потребителей попросили сделать запас воды.
Ранее URA.RU писало, что в двух микрорайонах Кургана отключили воду из-за аварии на сетях водопровода. На время устранения аварии компанией «Водный Союз» был организован подвоз воды для горожан. Позже сообщалось, что работы по замене аварийного участка водопровода на насосной станции в микрорайоне Заозерный были завершены.
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