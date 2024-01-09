Авто Завод Hyundai возобновил работу в России спустя 2 года 09 января 2024 в 15:31 Размер текста - 17 + Завод возобновил работу 9 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завод южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил свою работу после двухлетнего перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Сегодня, 9 января, завод „Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус“ в Санкт-Петербурге возобновил свою деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы. Информацию передает argumenti.ru Уточняется, что предприятие сейчас функционирует в одну смену, уделяя большое внимание обучению персонала. На заводе сейчас работают 800 человек. Завод Hyundai приостановил работу в марте 2022 года. Причиной тому стали проблемы с поставкой комплектующих. Завод южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил свою работу после двухлетнего перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Сегодня, 9 января, завод „Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус“ в Санкт-Петербурге возобновил свою деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы. Информацию передает argumenti.ru Уточняется, что предприятие сейчас функционирует в одну смену, уделяя большое внимание обучению персонала. На заводе сейчас работают 800 человек. Завод Hyundai приостановил работу в марте 2022 года. Причиной тому стали проблемы с поставкой комплектующих. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям