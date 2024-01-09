Завод Hyundai возобновил работу в России спустя 2 года

Завод возобновил работу 9 января
Завод южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил свою работу после двухлетнего перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Сегодня, 9 января, завод „Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус“ в Санкт-Петербурге возобновил свою деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы. Информацию передает argumenti.ru
Уточняется, что предприятие сейчас функционирует в одну смену, уделяя большое внимание обучению персонала. На заводе сейчас работают 800 человек.
Завод Hyundai приостановил работу в марте 2022 года. Причиной тому стали проблемы с поставкой комплектующих.
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