Завод Hyundai возобновил работу в России спустя 2 года

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Завод возобновил работу 9 января Фото:

Завод южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил свою работу после двухлетнего перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня, 9 января, завод „Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус“ в Санкт-Петербурге возобновил свою деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы. Информацию передает argumenti.ru

Уточняется, что предприятие сейчас функционирует в одну смену, уделяя большое внимание обучению персонала. На заводе сейчас работают 800 человек.

Завод Hyundai приостановил работу в марте 2022 года. Причиной тому стали проблемы с поставкой комплектующих.

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Завод южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил свою работу после двухлетнего перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Сегодня, 9 января, завод „Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус“ в Санкт-Петербурге возобновил свою деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы. Информацию передает argumenti.ru Уточняется, что предприятие сейчас функционирует в одну смену, уделяя большое внимание обучению персонала. На заводе сейчас работают 800 человек. Завод Hyundai приостановил работу в марте 2022 года. Причиной тому стали проблемы с поставкой комплектующих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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