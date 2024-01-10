Суд наказал клуб, в котором прошла «голая вечеринка» Ивлеевой

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Причиной приостановки работы стало нарушение санитарных норм Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Московский суд на 90 суток приостановил работу клуба «Мутабор», в котором прошла «голая вечеринка» блогерши Анастасии Ивлеевой. Причиной стало нарушение санитарных норм на мероприятии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Признать ООО „Арт центр“ виновным в совершении правонарушения <…> и назначить 90 суток административной приостановки деятельности», — заявил судья Антон Каргальцев. Его слова приводит корреспондент РИА Новости.

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Московский суд на 90 суток приостановил работу клуба «Мутабор», в котором прошла «голая вечеринка» блогерши Анастасии Ивлеевой. Причиной стало нарушение санитарных норм на мероприятии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. «Признать ООО „Арт центр“ виновным в совершении правонарушения <…> и назначить 90 суток административной приостановки деятельности», — заявил судья Антон Каргальцев. Его слова приводит корреспондент РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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