Суд наказал клуб, в котором прошла «голая вечеринка» Ивлеевой

Причиной приостановки работы стало нарушение санитарных норм
новость из сюжетаБлогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»
Московский суд на 90 суток приостановил работу клуба «Мутабор», в котором прошла «голая вечеринка» блогерши Анастасии Ивлеевой. Причиной стало нарушение санитарных норм на мероприятии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
«Признать ООО „Арт центр“ виновным в совершении правонарушения <…> и назначить 90 суток административной приостановки деятельности», — заявил судья Антон Каргальцев. Его слова приводит корреспондент РИА Новости.
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