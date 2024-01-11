Путин рассказал, почему все регионы не могут быть поставлены в равные условия

Путин: регионам РФ не подходят равные условия из-за депопуляции
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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир
По словам Путина, РФ не подходят равные условия для всех регионов Фото:

России не подходит суперлиберальный подход, при котором все регионы поставлены в одинаковые условия. Если бы это произошло, то в отдаленных частях страны продолжалась бы депопуляция. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Общий такой суперлиберальный подход — все должны быть поставлены в равные условия, и Дальний Восток тоже, как и европейская часть, но тогда здесь и депопуляция продолжалась, и ничего бы не было. Условия-то разные», — заявил Путин во время встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия-24». Путин добавил, что нужно работать и создавать условия точечно. Глава РФ отметил, что это получается.

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России не подходит суперлиберальный подход, при котором все регионы поставлены в одинаковые условия. Если бы это произошло, то в отдаленных частях страны продолжалась бы депопуляция. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Общий такой суперлиберальный подход — все должны быть поставлены в равные условия, и Дальний Восток тоже, как и европейская часть, но тогда здесь и депопуляция продолжалась, и ничего бы не было. Условия-то разные», — заявил Путин во время встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия-24». Путин добавил, что нужно работать и создавать условия точечно. Глава РФ отметил, что это получается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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