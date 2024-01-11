Путин рассказал, почему все регионы не могут быть поставлены в равные условия

России не подходит суперлиберальный подход, при котором все регионы поставлены в одинаковые условия. Если бы это произошло, то в отдаленных частях страны продолжалась бы депопуляция. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Общий такой суперлиберальный подход — все должны быть поставлены в равные условия, и Дальний Восток тоже, как и европейская часть, но тогда здесь и депопуляция продолжалась, и ничего бы не было. Условия-то разные», — заявил Путин во время встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия-24». Путин добавил, что нужно работать и создавать условия точечно. Глава РФ отметил, что это получается.
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