В мире США Politico раскрыло отношения Тейлор Свифт и Пентагона Пентагон попросил «выкинуть из головы» мысли об их сотрудничестве со Свифт 11 января 2024 в 15:56 Размер текста - 17 + Пентагон опроверг слухи о сотрудничестве с Тейлор Свифт Фото: wikimedia.org/David B. Gleason Пентагон отреагировал на слухи о том, что американская певица Тейлор Свифт якобы работает на американское военное ведомство. Там подчеркнули, что слухи не соответствуют действительности. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. «Что касается этой теории заговора, то ее надо выбросить из головы», — отметили в ведомстве, передает Politico. При этом авторы издания зацепились за словосочетание «выкинуть из головы», которые являются строчками из песни Свифт. Авторы издания, ссылаясь на телеканал Fox News, напомнили, что Пентагон ранее предлагал Тейлор Свифт сотрудничество. В 2019 году в ведомстве называли певицу «влиятельным человеком». В 2023 году Тейлор Свифт стала «человеком года» по версии журнала Time. Она в соответствующем списке обошла таких влиятельных людей, как, например, президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин. Пентагон отреагировал на слухи о том, что американская певица Тейлор Свифт якобы работает на американское военное ведомство. Там подчеркнули, что слухи не соответствуют действительности. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. «Что касается этой теории заговора, то ее надо выбросить из головы», — отметили в ведомстве, передает Politico. При этом авторы издания зацепились за словосочетание «выкинуть из головы», которые являются строчками из песни Свифт. Авторы издания, ссылаясь на телеканал Fox News, напомнили, что Пентагон ранее предлагал Тейлор Свифт сотрудничество. В 2019 году в ведомстве называли певицу «влиятельным человеком». В 2023 году Тейлор Свифт стала «человеком года» по версии журнала Time. Она в соответствующем списке обошла таких влиятельных людей, как, например, президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям