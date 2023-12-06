Тейлор Свифт обошла Путина и Си Цзиньпина в рейтинге «человек года» Time

Американский журнал Time подвел итоги своей премии «человек года». Победила певица Тейлор Свифт, обойдя таких кандидатов, как президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
«Тейлор Свифт. Человек года. 2023 год», — сообщает Time. Авторы издания отмечают, что для певицы этот год стал «потрясающим». Журналисты подчеркивают, что никто не умеет рассказывать истории так, как это делает Свифт.
Путин был выдвинут в качестве кандидата на премию. В Кремле уточнили, что это абсолютно не важно для российского главы. Он имеет экстраординарную роль в мире, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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