В Челябинске открылся филиал фонда помощи ветеранам СВО «СВОИМ»

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Отделение фонда будет оказывать помощь челябинским ветеранам СВО и их семьям Фото:

В Челябинске 11 января открылось региональное отделение благотворительного фонда помощи ветеранам и инвалидам спецоперации «СВОИМ». Его возглавил Андрей Мурзин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе филиала.

«В Челябинске начало работать региональное отделение благотворительного фонда „СВОИМ“. К нам за помощью могут обращаться военнослужащие-участники СВО и члены их семей. Также семьи погибших и пропавших без вести воинов», — уточнили в пресс-службе.

Фонд окажет помощь в вопросах лечения, медицинской реабилитации и протезирования. Также окажет психологическую поддержку и реабилитацию, социокультурную реабилитацию. В перечень входит и юридическая помощь. Сотрудники отделения посодействуют в получении навыков и профессий, трудоустройстве; предоставят программы санаторного отдыха и приглашения на культурные мероприятия.

«Любая поддержка, необходимая военнослужащим-участникам СВО и членам их семей, станет доступна в регионе. Именно для этого создан и эффективно работает фонд. В Челябинске мы собрали группу профессионалов, которая грамотно и с должным вниманием окажет всю необходимую помощь», — заявил руководитель реготделения Мурзин.

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В Челябинске 11 января открылось региональное отделение благотворительного фонда помощи ветеранам и инвалидам спецоперации «СВОИМ». Его возглавил Андрей Мурзин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе филиала. «В Челябинске начало работать региональное отделение благотворительного фонда „СВОИМ“. К нам за помощью могут обращаться военнослужащие-участники СВО и члены их семей. Также семьи погибших и пропавших без вести воинов», — уточнили в пресс-службе. Фонд окажет помощь в вопросах лечения, медицинской реабилитации и протезирования. Также окажет психологическую поддержку и реабилитацию, социокультурную реабилитацию. В перечень входит и юридическая помощь. Сотрудники отделения посодействуют в получении навыков и профессий, трудоустройстве; предоставят программы санаторного отдыха и приглашения на культурные мероприятия. «Любая поддержка, необходимая военнослужащим-участникам СВО и членам их семей, станет доступна в регионе. Именно для этого создан и эффективно работает фонд. В Челябинске мы собрали группу профессионалов, которая грамотно и с должным вниманием окажет всю необходимую помощь», — заявил руководитель реготделения Мурзин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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