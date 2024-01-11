В Челябинске открылся филиал фонда помощи ветеранам СВО «СВОИМ»

11 января 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

Отделение фонда будет оказывать помощь челябинским ветеранам СВО и их семьям Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске 11 января открылось региональное отделение благотворительного фонда помощи ветеранам и инвалидам спецоперации «СВОИМ». Его возглавил Андрей Мурзин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе филиала. «В Челябинске начало работать региональное отделение благотворительного фонда „СВОИМ“. К нам за помощью могут обращаться военнослужащие-участники СВО и члены их семей. Также семьи погибших и пропавших без вести воинов», — уточнили в пресс-службе. Фонд окажет помощь в вопросах лечения, медицинской реабилитации и протезирования. Также окажет психологическую поддержку и реабилитацию, социокультурную реабилитацию. В перечень входит и юридическая помощь. Сотрудники отделения посодействуют в получении навыков и профессий, трудоустройстве; предоставят программы санаторного отдыха и приглашения на культурные мероприятия. «Любая поддержка, необходимая военнослужащим-участникам СВО и членам их семей, станет доступна в регионе. Именно для этого создан и эффективно работает фонд. В Челябинске мы собрали группу профессионалов, которая грамотно и с должным вниманием окажет всю необходимую помощь», — заявил руководитель реготделения Мурзин.

В Челябинске 11 января открылось региональное отделение благотворительного фонда помощи ветеранам и инвалидам спецоперации «СВОИМ». Его возглавил Андрей Мурзин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе филиала. «В Челябинске начало работать региональное отделение благотворительного фонда „СВОИМ“. К нам за помощью могут обращаться военнослужащие-участники СВО и члены их семей. Также семьи погибших и пропавших без вести воинов», — уточнили в пресс-службе. Фонд окажет помощь в вопросах лечения, медицинской реабилитации и протезирования. Также окажет психологическую поддержку и реабилитацию, социокультурную реабилитацию. В перечень входит и юридическая помощь. Сотрудники отделения посодействуют в получении навыков и профессий, трудоустройстве; предоставят программы санаторного отдыха и приглашения на культурные мероприятия. «Любая поддержка, необходимая военнослужащим-участникам СВО и членам их семей, станет доступна в регионе. Именно для этого создан и эффективно работает фонд. В Челябинске мы собрали группу профессионалов, которая грамотно и с должным вниманием окажет всю необходимую помощь», — заявил руководитель реготделения Мурзин.