13 января 2024
12 января 2024

Курганской библиотеке передали книгу автора герба Кургана и Грозного

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация книги Поэзия русского лета на Красной строке. Екатеринбург, книга поэзия русского лета
Книгу библиотеке передала мать художника Фото:

Библиотеке имени Югова передали книгу автора герба и флага Кургана, а также флага Грозного Дмитрия Иванова. Об этом сообщили в пресс-службе курганского Союза журналистов.

«В Санкт-Петербурге подготовлено академическое издание с картами и иллюстрациями — книга о гербах и надгробьях шести исторических кладбищ Петербурга. Этот проект Дмитрий Иванов задумал и готовил несколько лет, но в августе 2022 года его не стало. На торжество была приглашена мама художника и журналиста Таисия Евгеньевна, которая передала книгу сына в библиотеку», — сообщили в группе Союза журналистов в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Иванов скончался в августе 2022 года в Санкт-Петербурге. Ему было 49 лет. По данным из открытых источников, он закончил Курганский государственный педагогический институт, является автором большого герба Кургана и Курганской области. Среди его работ есть гербы Махачкалы, Анадыря, Пскова, Грозного и Ярославской области.

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Библиотеке имени Югова передали книгу автора герба и флага Кургана, а также флага Грозного Дмитрия Иванова. Об этом сообщили в пресс-службе курганского Союза журналистов. «В Санкт-Петербурге подготовлено академическое издание с картами и иллюстрациями — книга о гербах и надгробьях шести исторических кладбищ Петербурга. Этот проект Дмитрий Иванов задумал и готовил несколько лет, но в августе 2022 года его не стало. На торжество была приглашена мама художника и журналиста Таисия Евгеньевна, которая передала книгу сына в библиотеку», — сообщили в группе Союза журналистов в соцсети «ВКонтакте». Дмитрий Иванов скончался в августе 2022 года в Санкт-Петербурге. Ему было 49 лет. По данным из открытых источников, он закончил Курганский государственный педагогический институт, является автором большого герба Кургана и Курганской области. Среди его работ есть гербы Махачкалы, Анадыря, Пскова, Грозного и Ярославской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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