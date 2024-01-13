Курганской библиотеке передали книгу автора герба Кургана и Грозного

Библиотеке имени Югова передали книгу автора герба и флага Кургана, а также флага Грозного Дмитрия Иванова. Об этом сообщили в пресс-службе курганского Союза журналистов.
«В Санкт-Петербурге подготовлено академическое издание с картами и иллюстрациями — книга о гербах и надгробьях шести исторических кладбищ Петербурга. Этот проект Дмитрий Иванов задумал и готовил несколько лет, но в августе 2022 года его не стало. На торжество была приглашена мама художника и журналиста Таисия Евгеньевна, которая передала книгу сына в библиотеку», — сообщили в группе Союза журналистов в соцсети «ВКонтакте».
Дмитрий Иванов скончался в августе 2022 года в Санкт-Петербурге. Ему было 49 лет. По данным из открытых источников, он закончил Курганский государственный педагогический институт, является автором большого герба Кургана и Курганской области. Среди его работ есть гербы Махачкалы, Анадыря, Пскова, Грозного и Ярославской области.
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