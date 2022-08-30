Автору гербов Дмитрию Иванову было 49 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Санкт-Петербурге скончался автор герба города Кургана и Грозного Дмитрий Иванов. Ему было 49 лет. Об этом сообщил в соцсети «ВКонтакте» Арсений Колышкин.

«29 августа в Санкт-Петербурге скончался Дмитрий Иванов. Он был автором герба города Кургана. Светлая память…», — говорится в сообщении. «Жаль. Ушел еще один талантливый человек. Светлая память!», — прокомментировал Александр Голубкин. «Как жаль, что молодые умные ребята уходят!», — написала Эльвира Русакова.

Под данным из открытых источников, Дмитрий Иванов родился 8 июля 1973 года в городе Кургане. Закончил Курганский государственный педагогический институт. В 1995 году победил в конкурсе на лучшие проекты герба и флага Курганской области. Является автором большого герба Кургана и Курганской области. Также среди его работ гербы городов Грозный, Махачкалы, Анадыря, Пскова и Ярославской области. Дмитрий Иванов состоит в Гильдии геральдических художников.

Автор герба города Кургана и Грозного Дмитрий Иванов умер в возрасте 49 лет Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Сени Колышкина