Бастрыкин поручил доложить о гибели мальчика в бассейне Челябинска

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели малолетнего в бассейне Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели малолетнего в Челябинске. 13 января в бассейне культурно-развлекательных комплекса утонул шестилетний мальчик, который пришел в заведение вместе с матерью, но в момент гибели оказался без присмотра взрослых», — сообщил telegram-канал информационного центра СК России.
Бастрыкин поручил руководству следственного управления СКР по Челябинской области доложить об установленных обстоятельствах уголовного дела. Следователи в данный момент допрашивают свидетелей и работников заведения. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, изучаются записи с камеры видеонаблюдения. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ).
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