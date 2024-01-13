В Челябинске возбуждено уголовное дело из-за гибели мальчика в бассейне

14 января 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в термальном комплексе «Лето» (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске возбуждено уголовное дело и-за гибели шестилетнего мальчика во время купания в термальном комплексе «Лето» в ТРК «Мегаполис». Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «13 января в бассейне Челябинска захлебнулся мальчик, который пришел в заведение вместе с матерью. Это случилось, когда малолетний остался без присмотра. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека (п. „в“ ч.2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства в telegram-канале. Следователи СКР провели осмотр места происшествия, изъяли запись с камер видеонаблюдения. В настоящий момент допрашиваются свидетели и работники заведения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, затребована документация о лицах, ответственных за обеспечение безопасного нахождения граждан на территории бассейна. По сообщению источника из правоохранительных органов, в момент трагедии в термальном комплексе не было медперсонала. Это стало фатальным фактором в оказании помощи ребенку, так как пришлось ждать медиков.

В Челябинске возбуждено уголовное дело и-за гибели шестилетнего мальчика во время купания в термальном комплексе «Лето» в ТРК «Мегаполис». Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «13 января в бассейне Челябинска захлебнулся мальчик, который пришел в заведение вместе с матерью. Это случилось, когда малолетний остался без присмотра. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека (п. „в“ ч.2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства в telegram-канале. Следователи СКР провели осмотр места происшествия, изъяли запись с камер видеонаблюдения. В настоящий момент допрашиваются свидетели и работники заведения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, затребована документация о лицах, ответственных за обеспечение безопасного нахождения граждан на территории бассейна. По сообщению источника из правоохранительных органов, в момент трагедии в термальном комплексе не было медперсонала. Это стало фатальным фактором в оказании помощи ребенку, так как пришлось ждать медиков.