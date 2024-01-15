Кравцов пообещал Путину решить кадровые проблемы с учителями в России

Министр Кравцов: в России выросло число учителей русского языка и логопедов
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ЕГЭ. Курган, егэ, класс, экзамен, карантин, каникулы, школа, школьные парты
Сергей Кравцов рассказал, что сейчас профессия учителя пользуется спросом среди молодых людей Фото:

Кадровые проблемы в школах России будет решены за счет привлечения молодых специалистов. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы уверены, что [кадровые] проблемы будут решены, тем более что есть ваше поручение. Есть изменения в закон, когда студенты четвертых курсов уже могут работать в школах. Сегодня более 50 тысяч студентов уже работают в образовательных учреждениях. Это хорошая практика, молодые специалисты приходят в школы — это очень радует», — заявил Сергей Кравцов. Его слова приводит сайт Кремля. Министр отметил, что в России выросло число учителей русского языка и логопедов, а в скором времени будет введена новая программа для повышения классификации педагогов.

Кравцов рассказал, что сейчас в педагогические вузы поступают не по остаточному принципу. По его словам, конкурс на некоторые специальности уже составляет десять человек на место.

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Кадровые проблемы в школах России будет решены за счет привлечения молодых специалистов. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Мы уверены, что [кадровые] проблемы будут решены, тем более что есть ваше поручение. Есть изменения в закон, когда студенты четвертых курсов уже могут работать в школах. Сегодня более 50 тысяч студентов уже работают в образовательных учреждениях. Это хорошая практика, молодые специалисты приходят в школы — это очень радует», — заявил Сергей Кравцов. Его слова приводит сайт Кремля. Министр отметил, что в России выросло число учителей русского языка и логопедов, а в скором времени будет введена новая программа для повышения классификации педагогов. Кравцов рассказал, что сейчас в педагогические вузы поступают не по остаточному принципу. По его словам, конкурс на некоторые специальности уже составляет десять человек на место.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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