Кравцов пообещал Путину решить кадровые проблемы с учителями в России

Министр Кравцов: в России выросло число учителей русского языка и логопедов

15 января 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Сергей Кравцов рассказал, что сейчас профессия учителя пользуется спросом среди молодых людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кадровые проблемы в школах России будет решены за счет привлечения молодых специалистов. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Мы уверены, что [кадровые] проблемы будут решены, тем более что есть ваше поручение. Есть изменения в закон, когда студенты четвертых курсов уже могут работать в школах. Сегодня более 50 тысяч студентов уже работают в образовательных учреждениях. Это хорошая практика, молодые специалисты приходят в школы — это очень радует», — заявил Сергей Кравцов. Его слова приводит сайт Кремля . Министр отметил, что в России выросло число учителей русского языка и логопедов, а в скором времени будет введена новая программа для повышения классификации педагогов. Кравцов рассказал, что сейчас в педагогические вузы поступают не по остаточному принципу. По его словам, конкурс на некоторые специальности уже составляет десять человек на место.

Кадровые проблемы в школах России будет решены за счет привлечения молодых специалистов. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Мы уверены, что [кадровые] проблемы будут решены, тем более что есть ваше поручение. Есть изменения в закон, когда студенты четвертых курсов уже могут работать в школах. Сегодня более 50 тысяч студентов уже работают в образовательных учреждениях. Это хорошая практика, молодые специалисты приходят в школы — это очень радует», — заявил Сергей Кравцов. Его слова приводит сайт Кремля. Министр отметил, что в России выросло число учителей русского языка и логопедов, а в скором времени будет введена новая программа для повышения классификации педагогов. Кравцов рассказал, что сейчас в педагогические вузы поступают не по остаточному принципу. По его словам, конкурс на некоторые специальности уже составляет десять человек на место.