Свердловская область берет на себя новый район Донбасса

15 января 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Ранее Свердловская область курировала и другую донецкую территорию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Свердловской области появилась новая подшефная территория в ДНР — Тельмановский район. Об этом сообщила пресс-служба полпредства президента РФ в УрФО. Ранее свердловские власти курировали восстановление Макеевки, привлекали на помощь ей не только бюджетные средства, но и ресурсы крупного бизнеса. Такую же работу в ЛНР и ДНР проводили и другие уральские регионы. За два года они восстановили 689 объектов, в основном это многоквартирные дома. «2023 год стал самым ударным по количеству возводимых и реконструируемых объектов в ЛНР и ДНР. Регионы УрФО вложили в эту работу много сил и ресурсов, и результат не заставил себя ждать. Сотни жителей подшефных регионов смогли переехать в новое, комфортное жилье. Заработали школы и больницы, появились качественные дороги и коммунальная инфраструктура», — отметил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

У Свердловской области появилась новая подшефная территория в ДНР — Тельмановский район. Об этом сообщила пресс-служба полпредства президента РФ в УрФО. Ранее свердловские власти курировали восстановление Макеевки, привлекали на помощь ей не только бюджетные средства, но и ресурсы крупного бизнеса. Такую же работу в ЛНР и ДНР проводили и другие уральские регионы. За два года они восстановили 689 объектов, в основном это многоквартирные дома. «2023 год стал самым ударным по количеству возводимых и реконструируемых объектов в ЛНР и ДНР. Регионы УрФО вложили в эту работу много сил и ресурсов, и результат не заставил себя ждать. Сотни жителей подшефных регионов смогли переехать в новое, комфортное жилье. Заработали школы и больницы, появились качественные дороги и коммунальная инфраструктура», — отметил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.