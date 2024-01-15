Свердловская область берет на себя новый район Донбасса

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Автопробег в поддержку спецоперации на Украине. Екатеринбург , флаг днр, флаг донецкой народной республики
Ранее Свердловская область курировала и другую донецкую территорию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У Свердловской области появилась новая подшефная территория в ДНР — Тельмановский район. Об этом сообщила пресс-служба полпредства президента РФ в УрФО.

Ранее свердловские власти курировали восстановление Макеевки, привлекали на помощь ей не только бюджетные средства, но и ресурсы крупного бизнеса. Такую же работу в ЛНР и ДНР проводили и другие уральские регионы. За два года они восстановили 689 объектов, в основном это многоквартирные дома.

«2023 год стал самым ударным по количеству возводимых и реконструируемых объектов в ЛНР и ДНР. Регионы УрФО вложили в эту работу много сил и ресурсов, и результат не заставил себя ждать. Сотни жителей подшефных регионов смогли переехать в новое, комфортное жилье. Заработали школы и больницы, появились качественные дороги и коммунальная инфраструктура», — отметил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

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У Свердловской области появилась новая подшефная территория в ДНР — Тельмановский район. Об этом сообщила пресс-служба полпредства президента РФ в УрФО. Ранее свердловские власти курировали восстановление Макеевки, привлекали на помощь ей не только бюджетные средства, но и ресурсы крупного бизнеса. Такую же работу в ЛНР и ДНР проводили и другие уральские регионы. За два года они восстановили 689 объектов, в основном это многоквартирные дома. «2023 год стал самым ударным по количеству возводимых и реконструируемых объектов в ЛНР и ДНР. Регионы УрФО вложили в эту работу много сил и ресурсов, и результат не заставил себя ждать. Сотни жителей подшефных регионов смогли переехать в новое, комфортное жилье. Заработали школы и больницы, появились качественные дороги и коммунальная инфраструктура», — отметил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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