Происшествия

Пожары

В Сургуте полыхала заброшенная сауна. Фото

18 октября 2025 в 18:51
Пожар повредил внутреннюю отделку помещения и крышу

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) утром 18 октября вспыхнул пожар в неэксплуатируемом двухэтажном здании по улице Инженерной. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, здесь ранее располагалась сауна.

«Сегодня утром в 08:45 на улице Инженерной произошёл пожар в двухэтажной неэксплуатируемой сауне. На момент прибытия первых подразделений из окон шёл густой дым», — сообщили в ведомстве корреспонденту URA.RU.

Огонь повредил внутреннюю отделку помещения на площади в 50 квадратных метров, а также частично обрушилась крыша. Пострадавших нет. Предварительно, причиной пожара стало нарушение при эксплуатации электроприборов.

