Пожар повредил внутреннюю отделку помещения и крышу Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) утром 18 октября вспыхнул пожар в неэксплуатируемом двухэтажном здании по улице Инженерной. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, здесь ранее располагалась сауна.

«Сегодня утром в 08:45 на улице Инженерной произошёл пожар в двухэтажной неэксплуатируемой сауне. На момент прибытия первых подразделений из окон шёл густой дым», — сообщили в ведомстве корреспонденту URA.RU.