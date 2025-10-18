В Сургуте полыхала заброшенная сауна. Фото
Пожар повредил внутреннюю отделку помещения и крышу
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Сургуте (ХМАО) утром 18 октября вспыхнул пожар в неэксплуатируемом двухэтажном здании по улице Инженерной. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, здесь ранее располагалась сауна.
«Сегодня утром в 08:45 на улице Инженерной произошёл пожар в двухэтажной неэксплуатируемой сауне. На момент прибытия первых подразделений из окон шёл густой дым», — сообщили в ведомстве корреспонденту URA.RU.
Огонь повредил внутреннюю отделку помещения на площади в 50 квадратных метров, а также частично обрушилась крыша. Пострадавших нет. Предварительно, причиной пожара стало нарушение при эксплуатации электроприборов.
