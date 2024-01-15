Якутский историк Николаев предложил Путину перенести столицу России в Иркутск

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Николаев предложил Путину перенести столицу страны в Иркутск из-за того, что город близок к географическому центру РФ Фото:

Кандидат исторических наук Афанасий Николаев из Якутии предложил президенту РФ Владимиру Путину в предвыборной программе перенести столицу России в Иркутск. Он объяснил это тем, что такое решение обеспечит безопасность военно-политического руководства страны и укрепит Евразийский экономический союз.

«Предлагаю рассмотреть возможность включения в вашу предвыборную программу пункта о переносе столицы России в Иркутск», — передает SakhaLife текст из письма Николаева. Он добавил, что это поможет обеспечить сбалансированное развитие азиатской и европейской части страны, безопасность военно-политического руководства РФ. А также будет содействовать развитию и укреплению Евразийского экономического союза, превращению его в мощную евразийскую державу и поможет ускорить социально-экономическое развитие России с помощью приближения к Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР).

Кроме того, историк заявил, что Иркутск близок к Байкалу и к географическому центру России Новосибирску. Также город является не только административным центром Сибири, но и одним из центров доисторической Тартарии.

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Кандидат исторических наук Афанасий Николаев из Якутии предложил президенту РФ Владимиру Путину в предвыборной программе перенести столицу России в Иркутск. Он объяснил это тем, что такое решение обеспечит безопасность военно-политического руководства страны и укрепит Евразийский экономический союз. «Предлагаю рассмотреть возможность включения в вашу предвыборную программу пункта о переносе столицы России в Иркутск», — передает SakhaLife текст из письма Николаева. Он добавил, что это поможет обеспечить сбалансированное развитие азиатской и европейской части страны, безопасность военно-политического руководства РФ. А также будет содействовать развитию и укреплению Евразийского экономического союза, превращению его в мощную евразийскую державу и поможет ускорить социально-экономическое развитие России с помощью приближения к Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР). Кроме того, историк заявил, что Иркутск близок к Байкалу и к географическому центру России Новосибирску. Также город является не только административным центром Сибири, но и одним из центров доисторической Тартарии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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