Путин увеличил численность военнослужащих и сотрудников ФСО

15 января 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

Численность военных и сотрудников центрального аппарата ФСО увеличена, следует из указа Владимира Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 1 января 2024 года число военнослужащих и сотрудников центрального аппарата Федеральной службы охраны России (ФСО) увеличено до 775. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Установить предельную численность военнослужащих и федеральных государственных служащих центрального аппарата ФСО с 1 января 2024 года — в количестве 775 единиц. С 1 января 2025 года — в количестве 785 единиц», — говорится в тексе указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов . На данный момент численность таких сотрудников составляет 760 человек.

С 1 января 2024 года число военнослужащих и сотрудников центрального аппарата Федеральной службы охраны России (ФСО) увеличено до 775. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Установить предельную численность военнослужащих и федеральных государственных служащих центрального аппарата ФСО с 1 января 2024 года — в количестве 775 единиц. С 1 января 2025 года — в количестве 785 единиц», — говорится в тексе указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов. На данный момент численность таких сотрудников составляет 760 человек.