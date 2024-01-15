Путин увеличил численность военнослужащих и сотрудников ФСО

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Совещание по коррупции в полпредстве. Екатеринбург, фсо россии, погоны генерал-майор
Численность военных и сотрудников центрального аппарата ФСО увеличена, следует из указа Владимира Путина Фото:

С 1 января 2024 года число военнослужащих и сотрудников центрального аппарата Федеральной службы охраны России (ФСО) увеличено до 775. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Установить предельную численность военнослужащих и федеральных государственных служащих центрального аппарата ФСО с 1 января 2024 года — в количестве 775 единиц. С 1 января 2025 года — в количестве 785 единиц», — говорится в тексе указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов. На данный момент численность таких сотрудников составляет 760 человек.

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С 1 января 2024 года число военнослужащих и сотрудников центрального аппарата Федеральной службы охраны России (ФСО) увеличено до 775. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Установить предельную численность военнослужащих и федеральных государственных служащих центрального аппарата ФСО с 1 января 2024 года — в количестве 775 единиц. С 1 января 2025 года — в количестве 785 единиц», — говорится в тексе указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов. На данный момент численность таких сотрудников составляет 760 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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