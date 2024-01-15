Путин увеличил численность военнослужащих и сотрудников ФСО

Численность военных и сотрудников центрального аппарата ФСО увеличена, следует из указа Владимира Путина
С 1 января 2024 года число военнослужащих и сотрудников центрального аппарата Федеральной службы охраны России (ФСО) увеличено до 775. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Установить предельную численность военнослужащих и федеральных государственных служащих центрального аппарата ФСО с 1 января 2024 года — в количестве 775 единиц. С 1 января 2025 года — в количестве 785 единиц», — говорится в тексе указа, который подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.