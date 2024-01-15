Врио главы Кургана Аргышева провела свое первое совещание с подчиненными

Анастасия Аргышева обсудила с подчиненными подготовку к Крещению и уборку дорог
Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева провела первое совещание со своими подчиненными. Темами обсуждения стали уборка дорог и подготовка к проведению Крещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Основными темами совещания стали уборка дорог и подготовка к проведению Крещения. Анастасия Аргышева распорядилась продолжать работу по обеспечению первичной безопасности. По ее словам, на контроле должны оставаться уборка города и работа ЖКХ-комплекса», — сообщили на сайте администрации.
Экс-глава Кургана Елена Ситникова покинула пост 10 января. Вместо нее главой города временно стала Аргышева.
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