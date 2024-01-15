Врио главы Кургана Аргышева провела свое первое совещание с подчиненными

16 января 2024 в 06:58 Размер текста - 17 +

Анастасия Аргышева обсудила с подчиненными подготовку к Крещению и уборку дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева провела первое совещание со своими подчиненными. Темами обсуждения стали уборка дорог и подготовка к проведению Крещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Основными темами совещания стали уборка дорог и подготовка к проведению Крещения. Анастасия Аргышева распорядилась продолжать работу по обеспечению первичной безопасности. По ее словам, на контроле должны оставаться уборка города и работа ЖКХ-комплекса», — сообщили на сайте администрации. Экс-глава Кургана Елена Ситникова покинула пост 10 января. Вместо нее главой города временно стала Аргышева.

Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева провела первое совещание со своими подчиненными. Темами обсуждения стали уборка дорог и подготовка к проведению Крещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Основными темами совещания стали уборка дорог и подготовка к проведению Крещения. Анастасия Аргышева распорядилась продолжать работу по обеспечению первичной безопасности. По ее словам, на контроле должны оставаться уборка города и работа ЖКХ-комплекса», — сообщили на сайте администрации. Экс-глава Кургана Елена Ситникова покинула пост 10 января. Вместо нее главой города временно стала Аргышева.