15 января 2024

Врио главы Кургана Аргышева провела свое первое совещание с подчиненными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Курган, аргышева анастасия
Анастасия Аргышева обсудила с подчиненными подготовку к Крещению и уборку дорог Фото:

Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева провела первое совещание со своими подчиненными. Темами обсуждения стали уборка дорог и подготовка к проведению Крещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Основными темами совещания стали уборка дорог и подготовка к проведению Крещения. Анастасия Аргышева распорядилась продолжать работу по обеспечению первичной безопасности. По ее словам, на контроле должны оставаться уборка города и работа ЖКХ-комплекса», — сообщили на сайте администрации.

Экс-глава Кургана Елена Ситникова покинула пост 10 января. Вместо нее главой города временно стала Аргышева.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева провела первое совещание со своими подчиненными. Темами обсуждения стали уборка дорог и подготовка к проведению Крещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Основными темами совещания стали уборка дорог и подготовка к проведению Крещения. Анастасия Аргышева распорядилась продолжать работу по обеспечению первичной безопасности. По ее словам, на контроле должны оставаться уборка города и работа ЖКХ-комплекса», — сообщили на сайте администрации. Экс-глава Кургана Елена Ситникова покинула пост 10 января. Вместо нее главой города временно стала Аргышева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...