Чем известна Анастасия Аргышева, ставшая новым мэром Кургана

Анастасию Аргышеву назначили новым руководителем Кургана

Анастасия Аргышева стала новым руководителем Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана

Анастасия Аргышева назначена временно исполняющей обязанности главы Кургана. Ранее в отставку по собственному желанию ушла Елена Ситникова. Корреспонденты информационного агентства URA.RU собрали информацию о том, чем занималась Аргышева до вступления на должность.

«Родилась 26 ноября 1981 года. Образование: высшее. В 2009 г. окончила Курганский государственный университет по специальности „социальная работа“, присвоена квалификация „специалист“», — указано на официальном сайте мэрии Кургана. Помимо этого, Аргышева в 2021 году проходила повышение квалификации по следующим программам: «Основы противодействия коррупции на муниципальной службе», «Эффективный тайм-менеджмент» и «Повышение квалификации руководителей организаций, лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты».

Сообщается, что ранее Аргышева работала куратором дел городского отделения МФЦ Курганской области. Там она проработала с 2014 по 2016 год. После этого Аргышева перешла на другую должность в МФЦ — она была назначена специалистом по организации работы по оказанию государственных и муниципальных услуг. В 2021 году Аргышева перешла работать в мэрию, стала заместителем управляющего делами администрации. С августа 2022 года стала управляющей делами мэрии и первым заместителем главы города.

Ранее URA.RU писало, что глава Кургана Елена Ситникова ушла в отставку. Решение было принято на заседании городской думы. Ей вручили цветы и благодарственное письмо.