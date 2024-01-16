В России разработали бомбу раздражающего действия

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Министерство обороны РФ запатентовало противопехотную мину нелетального действия Фото:

Российское Министерство обороны запатентовало противопехотную мину нелетального действия с увеличенной площадью поражения. Отмечается, что это повысит ее эффективность.

«Создает зону нелетального поражения увеличенной площади, то есть повышает эффективность действия противопехотной мины», — говорится в описании изобретения, передает ТАСС. Уточняется, что оно может применяться при разработке новых противопехотных мин нелетального действия, которые используют метод воздействия раздражающих веществ.

Ранее НПО «Сплав» запатентовало сверхзвуковой снаряд для РСЗО с улучшенными аэробаллистическими характеристиками и увеличенной дальностью стрельбы. Отмечалось, что положительный эффект подтвержден летно-конструкторскими испытаниями образцов, передает RT.

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Российское Министерство обороны запатентовало противопехотную мину нелетального действия с увеличенной площадью поражения. Отмечается, что это повысит ее эффективность. «Создает зону нелетального поражения увеличенной площади, то есть повышает эффективность действия противопехотной мины», — говорится в описании изобретения, передает ТАСС. Уточняется, что оно может применяться при разработке новых противопехотных мин нелетального действия, которые используют метод воздействия раздражающих веществ. Ранее НПО «Сплав» запатентовало сверхзвуковой снаряд для РСЗО с улучшенными аэробаллистическими характеристиками и увеличенной дальностью стрельбы. Отмечалось, что положительный эффект подтвержден летно-конструкторскими испытаниями образцов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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