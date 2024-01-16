В России разработали бомбу раздражающего действия

16 января 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Министерство обороны РФ запатентовало противопехотную мину нелетального действия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российское Министерство обороны запатентовало противопехотную мину нелетального действия с увеличенной площадью поражения. Отмечается, что это повысит ее эффективность. «Создает зону нелетального поражения увеличенной площади, то есть повышает эффективность действия противопехотной мины», — говорится в описании изобретения, передает ТАСС. Уточняется, что оно может применяться при разработке новых противопехотных мин нелетального действия, которые используют метод воздействия раздражающих веществ. Ранее НПО «Сплав» запатентовало сверхзвуковой снаряд для РСЗО с улучшенными аэробаллистическими характеристиками и увеличенной дальностью стрельбы. Отмечалось, что положительный эффект подтвержден летно-конструкторскими испытаниями образцов, передает RT.

Российское Министерство обороны запатентовало противопехотную мину нелетального действия с увеличенной площадью поражения. Отмечается, что это повысит ее эффективность. «Создает зону нелетального поражения увеличенной площади, то есть повышает эффективность действия противопехотной мины», — говорится в описании изобретения, передает ТАСС. Уточняется, что оно может применяться при разработке новых противопехотных мин нелетального действия, которые используют метод воздействия раздражающих веществ. Ранее НПО «Сплав» запатентовало сверхзвуковой снаряд для РСЗО с улучшенными аэробаллистическими характеристиками и увеличенной дальностью стрельбы. Отмечалось, что положительный эффект подтвержден летно-конструкторскими испытаниями образцов, передает RT.